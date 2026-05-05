В Литве придумали способ, как заставить иностранцев выучить государственный язык
Литовцы устали от не говорящих по-литовски иностранцев.
Мэр Вильнюса Валдас Бянкунскас на Кафедральной площади, недалеко от Министерства внутренних дел (МВД), начал сбор подписей под петицией, призывающей власти увязать вид на жительство в стране со знанием литовского языка.

«В последний месяц я пытался достучаться до министерства и поговорить с самим министром об очень важной, на мой взгляд, теме — изменившейся ситуации с числом мигрантов в Литве и особенно в Вильнюсе. И предложить конструктивную вещь — пересмотреть нашу нынешнюю правовую базу», — заявил глава столицы журналистам.

«К сожалению, получить позитивный ответ от министерства не удалось. Я чувствую, что эту тему просто пытаются отложить в долгий ящик и сделать вид, что ничего не происходит. Именно поэтому мы сегодня здесь: в ближайший месяц мы будем собирать подписи жителей Вильнюса, чтобы тема миграции все же появилась в повестке дня правительства», — добавил он.

Мэр призывает законодательно закрепить требование, согласно которому гражданам стран, не входящих в Европейский союз (ЕС), временный вид на жительство в Литве после трех лет пребывания продлевался бы только при подтверждении знания литовского языка на уровне не ниже А2.

В петиции содержится призыв к МВД и Сейму увязать продление временного вида на жительство со знанием литовского языка. Также ведомства просят установить четкие и максимально быстрые сроки вступления этих изменений в силу.

«Только увязав знание языка с продлением разрешений и создав возможности для его изучения, можно обеспечить эффективную иммиграционную политику, необходимую всей Литве. Если Министерство внутренних дел не предпримет действий, изучение языка и дальше останется лишь вопросом доброй воли иностранцев», — говорится в документе.

Сбор подписей под петицией будет проводиться в различных местах Вильнюса в течение всего мая, как вживую, так и в интернете.

В документе отмечается, что в последние годы в Литве, особенно в Вильнюсе, стремительно росло число жителей иностранного происхождения, большую часть которых составляют граждане стран, не входящих в ЕС.

По данным Вильнюсского самоуправления, в столице проживает 79 тыс. иностранцев, из них около 63 тыс. — граждане стран, не входящих в ЕС.

«Главный вызов сегодня — отсутствие стимулов для изучения государственного языка. Поэтому важно не только создать возможности для его изучения, но и закрепить четкие правила: лица, прибывающие из стран, не входящих в ЕС, и желающие проживать в Литве длительное время, должны владеть литовским языком хотя бы на базовом уровне», — говорится в петиции.

