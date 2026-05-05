В Литве придумали способ, как заставить иностранцев выучить государственный язык
Мэр Вильнюса Валдас Бянкунскас на Кафедральной площади, недалеко от Министерства внутренних дел (МВД), начал сбор подписей под петицией, призывающей власти увязать вид на жительство в стране со знанием литовского языка.
«В последний месяц я пытался достучаться до министерства и поговорить с самим министром об очень важной, на мой взгляд, теме — изменившейся ситуации с числом мигрантов в Литве и особенно в Вильнюсе. И предложить конструктивную вещь — пересмотреть нашу нынешнюю правовую базу», — заявил глава столицы журналистам.
«К сожалению, получить позитивный ответ от министерства не удалось. Я чувствую, что эту тему просто пытаются отложить в долгий ящик и сделать вид, что ничего не происходит. Именно поэтому мы сегодня здесь: в ближайший месяц мы будем собирать подписи жителей Вильнюса, чтобы тема миграции все же появилась в повестке дня правительства», — добавил он.
Мэр призывает законодательно закрепить требование, согласно которому гражданам стран, не входящих в Европейский союз (ЕС), временный вид на жительство в Литве после трех лет пребывания продлевался бы только при подтверждении знания литовского языка на уровне не ниже А2.
В петиции содержится призыв к МВД и Сейму увязать продление временного вида на жительство со знанием литовского языка. Также ведомства просят установить четкие и максимально быстрые сроки вступления этих изменений в силу.
«Только увязав знание языка с продлением разрешений и создав возможности для его изучения, можно обеспечить эффективную иммиграционную политику, необходимую всей Литве. Если Министерство внутренних дел не предпримет действий, изучение языка и дальше останется лишь вопросом доброй воли иностранцев», — говорится в документе.
Сбор подписей под петицией будет проводиться в различных местах Вильнюса в течение всего мая, как вживую, так и в интернете.
В документе отмечается, что в последние годы в Литве, особенно в Вильнюсе, стремительно росло число жителей иностранного происхождения, большую часть которых составляют граждане стран, не входящих в ЕС.
По данным Вильнюсского самоуправления, в столице проживает 79 тыс. иностранцев, из них около 63 тыс. — граждане стран, не входящих в ЕС.
«Главный вызов сегодня — отсутствие стимулов для изучения государственного языка. Поэтому важно не только создать возможности для его изучения, но и закрепить четкие правила: лица, прибывающие из стран, не входящих в ЕС, и желающие проживать в Литве длительное время, должны владеть литовским языком хотя бы на базовом уровне», — говорится в петиции.