Ричард Гир прилетит в Ригу уже на следующей неделе! Но для чего?
Голливудский актер Ричард Гир во время визита в Ригу встретится с латвийскими депутатами, выступит перед зрителями и представит фильм о Далай-ламе и сострадании в эпоху мирового хаоса.
3 июня в Ригу с визитом прибудет известный голливудский актер и многолетний защитник интересов Тибета Ричард Гир. Вместе с ним Латвию посетит президент организации International Campaign for Tibet Тенчо Гьяцо. В рамках визита запланированы встречи с депутатами Сейма Латвии, а также участие в мероприятиях, посвященных ситуации в Тибете и защите прав тибетского народа.
Одним из главных событий станет специальный показ фильма "Wisdom of Happiness" в рижском кинотеатре Splendid Palace. Перед сеансом Ричард Гир выступит с вступительным словом как продюсер и документалист проекта.
Фильм посвящен Далай-лама XIV — лауреату Нобелевской премии мира и одному из самых известных современных духовных мыслителей. В картине он рассуждает о сострадании, внутреннем мире и возможности сохранить человечность в эпоху глобальных кризисов и хаоса.
Во время визита представители International Campaign for Tibet также намерены обратить внимание латвийского общества и политиков на ситуацию в Тибете, который находится под контролем Китая с 1950 года. Правозащитные организации и эксперты ООН в последние годы неоднократно критиковали политику китайских властей в отношении тибетцев. Среди основных проблем называются ограничения на обучение на тибетском языке, государственный контроль над буддийскими монастырями и религиозной жизнью, а также принудительное размещение тибетских детей в государственных интернатах.
Кроме того, международные организации сообщают о масштабной слежке за тибетскими общинами как в самом Тибете, так и за его пределами.