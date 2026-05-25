Музей Ротко бьет рекорды: какие места в Латвии стали самыми популярными в Ночь музеев
Очередь людей у традиционно пользующегося спросом Музея фармацевтики во время Ночи музеев.
Прошедшая в Латвии Ночь музеев вновь доказала, что ради искусства латвийцы готовы не спать до рассвета. И хотя государственные музеи в этом году заметили небольшой спад активности, общие цифры посещаемости бьют рекорды за счет других культурных пространств. Главным фаворитом у публики за пределами столицы стал Музей Ротко в Даугавпилсе, а в Риге лидерство сохранил Военный музей. Рассказываем, где в эту ночь было не протолкнуться.

По данным Министерства культуры, непосредственно государственные аккредитованные музеи в этом году приняли более 148 700 человек. Это меньше, чем в прошлые годы (например, в 2024 году было около 181 тысячи, а в 2023-м — более 203 тысяч). Однако организаторы подчеркивают: реальный масштаб акции как минимум в два раза больше. Официальная статистика учитывает только классические музеи, в то время как сотни тысяч людей провели эту ночь в усадьбах, библиотеках, выставочных залах и даже в зданиях министерств и госучреждений, которые также открыли свои двери бесплатно. Всего в акции приняли участие более 260 культурных пространств по всей стране.

Темой этой Ночи музеев стали «Приключения предмета», и больше всего гостей традиционно собрали мероприятия в Риге и ее окрестностях — столичные экспозиции посетил 56 131 человек. Из рижских локаций самым востребованным оказался Латвийский военный музей, который принял 7 021 гостя.

23 мая в Латвии прошла Ночь музеев.

В регионах Латвии культурная жизнь также активно кипела: здесь работало 172 площадки. Настоящим триумфатором ночи стал даугавпилсский Музей Ротко — он установил абсолютный рекорд года, собрав 10 850 посетителей. В регионах в общем зачете лидерство распределилось так: в Курземе насчитали почти 37,5 тысяч визитов, в Видземе — около 19 тысяч (где главным магнитом стал Валмиерский музей с 6 230 гостями), в Земгале — чуть более 18 тысяч, а в Латгале — почти 18 тысяч человек.

Музей Ротко в Даугавпилсе установил абсолютный рекорд года, собрав 10 850 посетителей.
Нынешняя Ночь музеев показала, что формат акции меняется. Жители Латвии все чаще выбирают для ночных прогулок не только привычные музейные залы, но и альтернативные пространства, превращая международную инициативу в масштабный праздник общения и культуры. К слову, Латвия отмечает этот день с 1978 года, а сама традиция зародилась во Франции и со временем превратилась в отличный повод открыть для себя места, куда в обычные дни многие просто не успевают дойти.

