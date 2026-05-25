Музей Ротко бьет рекорды: какие места в Латвии стали самыми популярными в Ночь музеев

По данным Министерства культуры, непосредственно государственные аккредитованные музеи в этом году приняли более 148 700 человек. Это меньше, чем в прошлые годы (например, в 2024 году было около 181 тысячи, а в 2023-м — более 203 тысяч). Однако организаторы подчеркивают: реальный масштаб акции как минимум в два раза больше. Официальная статистика учитывает только классические музеи, в то время как сотни тысяч людей провели эту ночь в усадьбах, библиотеках, выставочных залах и даже в зданиях министерств и госучреждений, которые также открыли свои двери бесплатно. Всего в акции приняли участие более 260 культурных пространств по всей стране.