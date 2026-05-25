"Города-призраки" Испании: более 100 тысяч домов пустуют на фоне протестов против туристов
Пока Латвия обсуждает доступность кредитов и налоги на недвижимость, Южная Европа столкнулась с парадоксальной ситуацией. В Испании сейчас пустует более 100 тысяч недостроенных домов, и это на фоне многолетних протестов местных жителей, которые жалуются, что им буквально негде жить.
Данные Министерства жилищного строительства Испании показывают, что эта цифра — лишь верхушка айсберга. В правительственном отчете учитывались только крупные проекты (минимум на 1000 домов), завершенные менее чем на 70%. Кроме того, в стране есть полностью подготовленные земельные участки — с дорогами и уличным освещением, но без самих зданий — еще для 390 тысяч жилых объектов.
Большинство этих строек «зависли» в состоянии застоя после мирового финансового кризиса 2008 года, когда строительные компании массово банкротились, не сумев выплатить кредиты. С тех пор рынок фактически замер, а Банк Испании оценивает текущий дефицит жилья почти в 700 тысяч объектов.
Из-за дефицита цены на покупку и аренду взлетели, и коренные жители чувствуют, что их вытесняют из собственных районов. Граждане начали вымещать недовольство на туристах и иностранцах, скупающих недвижимость на курортах. Протесты и беспорядки уже охватили крупнейшие города, включая Мадрид, Барселону, Малагу и Пальму.
В ряде регионов Испании всерьез обсуждают законы, ограничивающие иностранцев в покупке жилья. Особенно острая ситуация сложилась на Балеарских островах (Мальорка, Менорка, Ибица), где иностранным гражданам принадлежит около 90 тысяч домов — это 16% всего жилищного фонда.
Местные левые партии работают над законопроектом, который запретит нерезидентам покупать недвижимость, если они не прожили на островах минимум пять лет.
«Мы должны отдавать приоритет домам для жизни, а не для тех, кто хочет спекулировать и продолжать эту игру в "Монополию"», — заявляют местные депутаты.
Главным объектом критики часто становятся британцы. Даже после Brexit и усложнения визовых правил граждане Великобритании остаются мощной силой на испанском рынке: только за прошлый год они приобрели около 12 тысяч домов. В целом же иностранные покупатели обеспечили рекордные 13,8% от всех сделок в стране за год (почти 97 300 продаж).
Испанские эксперты отмечают, что страна переживает глубокий кризис, которого можно было избежать. По мнению экономиста Игнасио Эскиаги, после 2008 года государство спасло банки, но забыло про инфраструктуру. Теперь он призывает к принудительному отчуждению простаивающих земель, чтобы наконец начать там строительство доступного жилья.
С другой стороны, представители туристического сектора и некоторые экс-министры призывают не рубить сук, на котором сидит экономика. Они, напротив, требуют от ЕС смягчить правила пребывания для состоятельных иностранцев (в частности, отменить для британцев правило «90 дней»).
Эксперты по недвижимости подчеркивают: владельцы «вторых домов» на побережье приносят Испании гораздо больше денег, чем классические туристы в отелях. Они воспринимают эту страну как дом — нанимают местных мастеров, садовников, юристов, ходят в рестораны и имеют высокий свободный доход.
Пока политики пытаются балансировать между привлечением зарубежного капитала и умиротворением собственных граждан, социальное напряжение растет. Массовые протесты против недоступной аренды и жилищного кризиса, прошедшие в десятках городов Испании, показывают, что легкого выхода из этого тупика нет.