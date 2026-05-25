Литва получила от Франции для суда бывшего совладельца Latvijas krājbanka Антонова, Латвия просит "поделиться"

Тем временем сам Антонов уже был экстрадирован из Франции в Литву. Литовская Генпрокуратура сообщила, что его доставили самолетом в Вильнюс вечером 22 мая и поместили в изолятор. Бывшего банкира задержали во Франции в декабре прошлого года. Как сообщали литовские правоохранительные органы, он скрывался под другим именем на западе страны. Литва добивалась его выдачи на основании европейского ордера на арест, а 13 мая Кассационный суд Франции окончательно разрешил экстрадицию.