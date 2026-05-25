Литва получила от Франции для суда бывшего совладельца Latvijas krājbanka Антонова, Латвия просит "поделиться"
После экстрадиции Владимира Антонова из Франции в Литву к делу подключилась и Латвия: Рига намерена добиваться выдачи бывшего совладельца Latvijas krājbanka, обвиняемого в масштабных финансовых преступлениях и многомиллионном ущербе.
Латвия намерена обратиться к Литве с просьбой о выдаче бывшего совладельца неплатежеспособного Latvijas krājbanka Владимир Антонов. В Генеральной прокуратуре Латвии не стали подробно комментировать возможное дальнейшее развитие событий, отметив лишь, что решение о выдаче Антонова должна принимать литовская сторона.
Ранее, в середине апреля, Генпрокуратура Латвии уже приняла решения о выдаче европейских ордеров на арест Антонова по двум уголовным процессам.
Тем временем сам Антонов уже был экстрадирован из Франции в Литву. Литовская Генпрокуратура сообщила, что его доставили самолетом в Вильнюс вечером 22 мая и поместили в изолятор. Бывшего банкира задержали во Франции в декабре прошлого года. Как сообщали литовские правоохранительные органы, он скрывался под другим именем на западе страны. Литва добивалась его выдачи на основании европейского ордера на арест, а 13 мая Кассационный суд Франции окончательно разрешил экстрадицию.
Антонов является одним из ключевых фигурантов громкого дела о крахе литовского банка Snoras и связанного с ним латвийского Latvijas krājbanka.
В Литве Антонов и другой бывший акционер банка — Раймондас Баранаускас, который, предположительно, скрывается в России, — были признаны виновными в восьми умышленных преступлениях. Суд назвал Антонова главным организатором схем. Согласно материалам дела, бывшие владельцы присвоили имущество на сумму более 509 миллионов евро, причинили банку и его кредиторам ущерб почти на 467 миллионов евро, а также растратили еще 14,5 миллиона евро.
Вильнюсский окружной суд обязал обоих обвиняемых возместить ущерб в размере 375,18 миллиона евро, а также постановил конфисковать имущество, приобретенное преступным путем, на сумму около 105 миллионов евро.
Апелляционный суд Литвы должен начать рассмотрение дела 29 июня. Прокуратура рассчитывает, что к этому времени Владимир Антонов сможет лично участвовать в судебных заседаниях.
На фоне этих событий Рижский окружной суд в апреле приостановил рассмотрение уголовного дела против Антонова и бывшего президента Latvijas krājbanka Ивара Приедитиса, ожидая решения по вопросу выдачи Антонова и его возможного участия в процессе.