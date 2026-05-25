Издатели русскоязычных книг и газет подали иск в Конституционный суд Латвии

Суд Сатверсме возбудил дело по поводу норм, предусматривающих применение сниженной ставки НДС на книги и периодические издания только на определенных языках. Оспариваемые нормы предусматривают применение пониженной ставки НДС в размере 5% к книгам, периодическим изданиям и электронным публикациям, а также к подписке на них. Однако льгота распространяется только на издания, выпущенные на латышском языке, латгальском письменном языке, ливском языке, а также на официальных языках ряда европейских стран и государств Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).