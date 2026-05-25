Издатели русскоязычных книг и газет подали иск в Конституционный суд Латвии
Книжные и издательские компании оспаривают в Конституционном суде повышение НДС на русскоязычные книги и прессу, заявляя о дискриминации и угрозе своему бизнесу.
Суд Сатверсме возбудил дело по поводу норм, предусматривающих применение сниженной ставки НДС на книги и периодические издания только на определенных языках. Оспариваемые нормы предусматривают применение пониженной ставки НДС в размере 5% к книгам, периодическим изданиям и электронным публикациям, а также к подписке на них. Однако льгота распространяется только на издания, выпущенные на латышском языке, латгальском письменном языке, ливском языке, а также на официальных языках ряда европейских стран и государств Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).
После вступления новых правил в силу с 1 января 2026 года многие издания на русском языке лишились пониженной ставки налога. Теперь к таким печатным книгам применяется НДС 12%, а к электронным книгам и периодике — стандартная ставка 21%.
Иск в суд подали компании Intelektuāla grāmata и Ler 8. Компания Intelektuāla grāmata занимается продажей книг и специализируется на русскоязычной литературе, а Ler 8 выпускает еженедельную газету на латышском и русском языках.
Представители компаний заявляют, что после изменения налоговой политики русскоязычные издания значительно подорожали, покупатели стали реже приобретать книги и оформлять подписку, а обороты бизнеса начали сокращаться. По мнению заявителей, они рассчитывали, что сниженная ставка НДС продолжит применяться ко всем распространяемым ими изданиям независимо от языка.
Компании считают, что государство нарушило принцип правовой определенности и защиты законных ожиданий, закрепленный в Конституции Латвии. Кроме того, предприниматели утверждают, что оказались в менее выгодном положении по сравнению с издателями литературы на языках, указанных в законе, а значит, столкнулись с различным отношением по языковому признаку.
В заявлении также говорится, что новые нормы ограничивают коммерческую свободу слова и право распространять информацию среди той части общества, которая потребляет контент на русском языке.
Суд Сатверсме обязал Сейм Латвии до 25 июля представить письменные объяснения и юридическое обоснование по делу. Подготовка дела должна завершиться до 25 октября, после чего суд определит дату и формат рассмотрения.
Ранее сообщалось, что с 1 января книги, изданные не на языках стран Евросоюза, OECD или государств-кандидатов, больше не подпадают под льготную ставку НДС. На практике это означает, что книги на русском языке в Латвии теперь облагаются полной ставкой налога.