"Мы не Россия": Яунупс объяснил, как нужно избавляться от активов олигархов в Латвии
На пятый год войны активы, связанные с российскими олигархами, уже должны были быть выведены из-под их контроля, считает предприниматель и политик Эдгар Яунупс. По его словам, Латвии нужно не просто делать заявления, а решить это «домашнее задание» — иначе у страны остается слишком мало реальных рычагов.
По его словам, в таких вопросах нет одной абсолютно «правильной линии», но есть некий общий ориентир, который Латвия должна определять вместе со странами Балтии, в тесной коммуникации с Польшей и Украиной.
«На мой взгляд, несомненно правильно было бы добиться, чтобы все, что принадлежит таким российским олигархам, тем или иным образом сменило собственника. Даже если за это нужно что-то заплатить», — заявил Яунупс в программе TV24 «Ziņu Top».
Он подчеркнул, что речь, по его мнению, должна идти не о прямой национализации, а скорее о выкупе таких активов.
«Мы не Россия, не Российская Федерация — извините, это действительно важно. Именно выкупить. Я хочу привести пример: Англия, спорт, футбольный клуб "Челси" в начале войны. Англичане поняли: это ценность, она нам нужна, и тем или иным образом, оказав давление на российского олигарха, этот клуб выкупили», — сказал Яунупс.
По его словам, на пятый год войны такие активы в Латвии уже должны быть выведены из-под контроля, связанного с Россией. После этого, считает он, сама Латвия могла бы решать, как распоряжаться соответствующей инфраструктурой.
«То, что этот терминал принадлежал бы государству или другой капитальной компании, не связанной с Россией, — это уже было бы нашим делом. Сейчас же мы в какой-то степени генералы без армии: мы можем выступать только с заявлениями, но фактической возможности действовать у нас нет», — отметил он.
Отдельно Яунупс прокомментировал возможное сотрудничество с Беларусью. По его словам, с одной стороны, покупать, продавать или сотрудничать с Беларусью неправильно, поскольку Беларусь является очень близким союзником России.
Однако, по мнению Яунупса, Латвии нужно понимать и возможные сценарии развития ситуации. Если с Беларуси будут сняты санкции, а другие соседние страны, включая Польшу, начнут с ней торговать, Латвии придется учитывать эту реальность. «Я против того, чтобы мы ради экономической выгоды сотрудничали с Беларусью. Я просто говорю с точки зрения реальной политики. Если складывается ситуация, при которой, например, Польша начинает сотрудничать и Литва начинает сотрудничать, то в реальной политике всегда возникает соответствующий вопрос», — сказал он.
Яунупс привел исторический пример политики Ричарда Никсона и Генри Киссинджера, направленной на раскол между Советским Союзом и Китаем. По его словам, такую политику позже рассматривали как один из факторов, повлиявших на ослабление СССР.
«Мы не можем исключать, что через какое-то время, через пять лет, ситуация может стать такой, что в том числе Латвии будет выгодно раскалывать Россию и Беларусь», — отметил Яунупс.
Он допустил, что снятие санкций США с Беларуси, но не с России, может быть именно элементом такой политики раскола. «Может быть, уже сейчас отмененные Соединенными Штатами санкции в отношении Беларуси, но не России — это именно попытка раскола. И в этом расколе нам, возможно, нужно участвовать. Просто нам трудно объяснить это своему обществу, потому что это выглядит аморально. Но по сути это "разделяй и властвуй", только в данном случае руками Америки. А порты — наши», — сказал он.
При этом Яунупс подчеркнул, что Латвия не должна действовать в одиночку. По его словам, любые решения в этой сфере должны приниматься в координации с соседями, Польшей и Брюсселем. «Нельзя действовать так, как действует Орбан, как действует Фицо в Словакии, которые подрывают общую линию. Это предательство по отношению к Украине и, по сути, вред Европе, что прямо отвечает интересам Путина», — заявил он.
По словам Яунупса, Латвии нужно действовать скоординированно, но для того, чтобы вообще иметь возможность проводить какую-либо политику в будущем, сначала необходимо решить «домашнее задание». «То, что на пятый год войны в Латвии российскому олигарху все еще что-то принадлежит, на мой взгляд, — это просто невыполненная работа», — резюмировал он.