В больнице Страдиня расследуют возможную коррупцию: отстранен глава Клиники нейрохирургии
В больнице имени Паула Страдиня расследуют возможную коррупцию: от исполнения обязанностей отстранен руководитель Клиники нейрохирургии Эгил Валейнис, однако запрета на врачебную деятельность ему не установлено.
В прокуратуре агентству LETA подтвердили, что Государственная полиция расследует уголовный процесс по статье Уголовного закона о незаконном требовании и получении выгоды. Надзор за уголовным процессом осуществляет прокуратура по расследованию преступлений на службе в государственных учреждениях. В Государственной полиции агентству LETA комментариев не предоставили.
Представитель больницы имени Страдиня Винета Клявиня подтвердила агентству LETA, что на основании решения лица, ведущего процесс, от исполнения обязанностей руководителя Клиники нейрохирургии отстранен Эгил Валейнис.
В то же время лицо, ведущее процесс, не установило Валейнису запрет заниматься врачебной деятельностью. Больница обязана обеспечить соответствующее нормативным актам решение в сфере трудовых правоотношений, поэтому, согласовав действия с лицом, ведущим процесс, было найдено решение, которое соответствует как установленным ограничениям, так и праву человека на труд.
В соответствии с закрепленным в Сатверсме принципом презумпции невиновности лицо не считается виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке. В трудовых правоотношениях больница обязана соблюдать не только общественные интересы и доверие к лечебному процессу, но и предусмотренные нормативными актами основные права человека. По словам Клявини, больница в рамках своей компетенции сотрудничает с правоохранительными органами.
В настоящее время обязанности руководителя Клиники нейрохирургии исполняет Янис Стукеньш.
В больнице имени Паула Страдиня указывают, что в своей работе придерживаются принципа «нулевой терпимости к коррупции и любому злоупотреблению доверенной властью ради личной выгоды». В больнице подчеркивают, что последовательно выступают за высокие стандарты профессиональной этики, добросовестности и законности, а также за нетерпимость к нарушениям в любой форме.
Клявиня пояснила, что в последние годы больница существенно усилила антикоррупционную систему и систему внутреннего контроля. Например, в 2024 году она присоединилась к инициативе «Нулевая терпимость к коррупции», которую реализует общество «Общество за открытость — Delna», тем самым подтвердив готовность больницы укреплять прозрачность, добросовестное управление и снижать коррупционные риски на всех уровнях.
В больнице внедрена политика предотвращения коррупционных рисков и конфликта интересов, действует этический кодекс, а также регулярно проводятся обучения для сотрудников.
Кроме того, в больнице имени Паула Страдиня действует внутренняя система информирования о нарушениях. Пациентов и партнеров информируют о недопустимости коррупции, официальном порядке расчетов и возможностях сообщать о подозрительных ситуациях.