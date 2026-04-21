Елгавский край просит о помощи: в латвийских банках забыли, что люди по-прежнему пользуются наличными деньгами

Руководство края указывает, что хотя цифровые финансовые услуги становятся все более распространенными, часть населения по-прежнему использует наличные деньги в повседневной жизни, особенно в сельских районах. Размещение банкоматов в сельских районах не только снизит риски регионального неравенства между городскими и сельскими территориями, но и облегчит повседневную жизнь жителей, сократит транспортные расходы и улучшит качество жизни менее защищенных слоев населения.