Елгавский край просит о помощи: в латвийских банках забыли, что люди по-прежнему пользуются наличными деньгами
После встречи руководства Елгавского края с жителями, муниципалитет обратился к Банку Латвии и коммерческим банкам с просьбой обеспечить установку банкоматов в центрах волостей края, где в настоящее время возможности снятия наличных отсутствуют или являются недостаточными - в Глуде, Лиелплатоне, Ливберзе, Платоне, Салгале, Сесаве, Свете, Валгунде, Вилце, Вирцаве и в Заленики.
В письме Банку Латвии местная администрация отмечает, что доступность наличных денег является важной составляющей финансовой безопасности общества, социального равенства и регионального развития, а также имеет особое значение для функционирования местной экономики. Поскольку на территории приходов работают малые и средние предприятия, ремесленники и поставщики услуг, которые в повседневных расчетах по-прежнему используют наличные деньги, отсутствие банкоматов снижает конкурентоспособность этих предприятий и ограничивает экономическую активность за пределами административных центров.
Руководство края указывает, что хотя цифровые финансовые услуги становятся все более распространенными, часть населения по-прежнему использует наличные деньги в повседневной жизни, особенно в сельских районах. Размещение банкоматов в сельских районах не только снизит риски регионального неравенства между городскими и сельскими территориями, но и облегчит повседневную жизнь жителей, сократит транспортные расходы и улучшит качество жизни менее защищенных слоев населения.
Кроме того, доступность финансовых услуг в регионах является вопросом национальной безопасности и устойчивости, обеспечивающим дееспособность населения в чрезвычайных ситуациях.