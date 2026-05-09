В стране ЕС, куда жители Латвии любят ездить в отпуска, резко ограничили использование наличных
Греция готовится ужесточить ограничения на наличные расчеты в рамках кампании по повышению финансовой прозрачности и борьбе с уклонением от уплаты налогов. Об этом сообщают греческие СМИ.
Новый пакет законопроектов, представленный Министерством национальной экономики и финансов, предусматривает более строгие правила для наличных платежей. Власти стремятся закрыть лазейки, позволявшие части сделок избегать электронного контроля.
Согласно предлагаемому законодательству, все сделки на сумму от 500 евро должны будут проводиться только в электронном виде. При этом лимит в 500 евро теперь будет применяться к общей сумме сделки, а не к отдельным чекам или платежам, что не позволит искусственно дробить оплату на меньшие суммы для обхода правил.
Одним из самых значительных изменений станет введение существенно более строгих наказаний за нарушения. Любому, кто нарушит лимит наличных расчетов, будет грозить штраф в размере двойной суммы, выплаченной наличными, что значительно повысит финансовые последствия несоблюдения правил.
Чиновники заявляют, что ужесточение штрафов должно стать серьезным сдерживающим фактором и ускорить переход экономики на электронные платежи.
Предлагаемые реформы включают и ряд других налоговых мер. Среди них — снижение штрафов за несвоевременную подачу нулевых деклараций по НДС или деклараций с налоговым кредитом, что в отдельных случаях даст налогоплательщикам больше гибкости.
Одновременно власти намерены усилить мониторинг криптовалютных операций в рамках более широких усилий по контролю за цифровой финансовой деятельностью и сокращению возможностей для сокрытия доходов.
Ограничивая крупные наличные расчеты и расширяя механизмы электронного контроля, власти рассчитывают еще сильнее сократить масштабы уклонения от уплаты налогов и стимулировать бизнес и жителей активнее использовать цифровые способы оплаты.