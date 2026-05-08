Рижские пригороды рассказали, как и чем будут в этом сезоне заманивать к себе туристов
Как сообщает Ассоциация туризма Пририжья, шесть краев — Марупский, Олайнский, Кекавский, Саласпилсский, Ропажский и Адажский — представили новые маршруты, предложения и улучшения инфраструктуры этого года. Акцент сделан на развитии природного и активного туризма, новых маршрутах и впечатлениях, а также на предложениях местных предпринимателей.
Марупский край в этом году особенно выделяет близость к природе — расширенная тропа Медемского болота и новый аудиогид позволяют познакомиться с болотом совершенно по-новому. Тем временем в Кекавском крае приключения ждут как на болотах, так и на воде, а также у местных гидов и мастеров — от походов до творческих мастерских.
В Саласпилсе в центре внимания находятся и природа, и культура — Национальный ботанический сад и празднование 840-летия края обещают насыщенную программу мероприятий. Олайнский край, в свою очередь, приглашает наслаждаться благоустроенными местами отдыха и летними мероприятиями на территории Межапарка.
Ропажский край продолжает развивать активный туризм — новые пешеходные маршруты, возможности для велопрогулок и творческие мастер-классы предлагают разнообразный опыт для людей с разными интересами. Адажский край, в свою очередь, делает акцент на движении и воде — от походов и прогулок до нового веломаршрута Царникава — Вецаки.
Все края объединяет насыщенный календарь мероприятий — от краевых праздников и концертов до Дней домашних кафе, которые позволяют познакомиться с местной кухней и людьми.
