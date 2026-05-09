Суббота в Латвии будет облачной и прохладной: где ждать дождя и ветра

На юго-востоке Латвии местами будет идти дождь, также локально возможны раскаты грома. Ветер продолжит дуть с северо-востока и востока, он будет слабым до умеренного. В середине дня в юго-восточных районах порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.