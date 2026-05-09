В Латвии
Сегодня 09:12
Суббота в Латвии будет облачной и прохладной: где ждать дождя и ветра
В субботу небо будет облачным, однако на большей части территории страны погода останется сухой, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
На юго-востоке Латвии местами будет идти дождь, также локально возможны раскаты грома. Ветер продолжит дуть с северо-востока и востока, он будет слабым до умеренного. В середине дня в юго-восточных районах порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
Температура воздуха повысится до +10…+15 градусов. На юго-востоке будет прохладнее — там ожидается +5…+10 градусов.
В Риге небо будет частично облачным, однако в течение дня облаков станет больше. Существенных осадков не ожидается. Сохранится слабый до умеренного северо-восточный, восточный ветер, воздух прогреется до +12…+14 градусов.