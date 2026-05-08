Такого еще не было: рижане завалили думу идеями по трате бюджета
Жители Риги наглядно продемонстрировали, что готовы брать инициативу в свои руки. Завершился прием заявок на конкурс проектов «бюджета участия», и результаты этого года стали историческими: самоуправление получило рекордные 62 заявки как от сообществ, так и от отдельных жителей.
С 7 апреля по 6 мая свои идеи могли подавать как общественные организации, так и отдельные энтузиасты. Главная цель конкурса неизменна — дать горожанам возможность напрямую решать, на что потратить часть городского бюджета, а властям — понять реальные потребности районов. В этом году общая сумма финансирования составляет внушительные 2 850 000 евро.
Тейка — самый активный район
Лидером по количеству идей вновь стала Тейка, откуда поступило сразу 8 проектов. Высокую активность проявили жители Центра (5 заявок) и Агенскалнса (4 заявки). В целом география охватывает половину города, что говорит о растущем доверии к этому инструменту.
Что хотят изменить жители?
Большинство поданных идей — это крупные инфраструктурные проекты. В приоритете у рижан:
- Благоустройство береговых линий и зон отдыха у воды.
- Создание новых спортивных площадок и мест для активного досуга.
- Обновление внутренних дворов.
- Социальные инновации (нематериальные проекты).
Все поданные инициативы делятся на три категории. Для инфраструктурных и дворовых проектов потолок финансирования составляет 250 000 евро на одну заявку, а для социальных инноваций — до 50 000 евро.
Что дальше?
Путь от идеи до реализации состоит из нескольких этапов. Уже в мае комиссия проверит заявки на соответствие административным критериям. Затем специалисты самоуправления и госструктур оценят техническую возможность реализации и реальную стоимость каждой задумки.
Финальное слово останется за самими рижанами: проекты, прошедшие сито экспертиз, будут выставлены на народное голосование в ноябре.
Рига стала первым самоуправлением Латвии, внедрившим практику бюджета участия в 2019 году. За семь лет работы программы поддержку получили уже 64 проекта, многие из которых уже стали привычной частью городской среды. Нынешний рекорд заявок подтверждает: горожане больше не хотят быть просто наблюдателями, они хотят быть строителями своего города.