Такого еще не было: рижане завалили думу идеями по трате бюджета

Рига стала первым самоуправлением Латвии, внедрившим практику бюджета участия в 2019 году. За семь лет работы программы поддержку получили уже 64 проекта, многие из которых уже стали привычной частью городской среды. Нынешний рекорд заявок подтверждает: горожане больше не хотят быть просто наблюдателями, они хотят быть строителями своего города.