Что делать, если на кассе пробили другую цену: простая инструкция для покупателей

Если на кассе пробили более высокую цену, чем была указана на полке, покупателю стоит сразу обратить на это внимание кассира или администратора магазина. Лучше не отходить далеко от кассы, а показать чек и ценник в торговом зале. Если есть возможность, можно сфотографировать ценник, особенно если речь идет об акции, скидке или товаре, где легко перепутать разновидности, вес или объем.