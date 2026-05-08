Что делать, если на кассе пробили другую цену: простая инструкция для покупателей
Покупатели в Латвии регулярно сталкиваются с ситуацией, когда на ценнике у товара указана одна цена, а на кассе пробивается другая. Чаще всего это объясняют технической ошибкой, неубранным акционным ценником или тем, что сотрудники не успели обновить информацию в торговом зале. Что делать в таком случае?
По данным Центра защиты прав потребителей (PTAC), при мониторинге цен нарушения выявлялись в 60% проверенных случаев. Среди типичных проблем Центр называл отсутствие цены продажи, отсутствие или неправильный расчет цены за единицу измерения, а также ситуации, когда цена у товара отличается от суммы, которую требуют заплатить на кассе.
В Латвии порядок указания цен регулируют правила Кабинета министров №178 «Порядок указания цен на товары и услуги». В них сказано, что продавец должен указывать цену товара и, в установленных случаях, цену за единицу измерения. Цена должна быть размещена на товаре, упаковке или ценнике так, чтобы ее нельзя было перепутать с ценой другого товара.
Если на кассе пробили более высокую цену, чем была указана на полке, покупателю стоит сразу обратить на это внимание кассира или администратора магазина. Лучше не отходить далеко от кассы, а показать чек и ценник в торговом зале. Если есть возможность, можно сфотографировать ценник, особенно если речь идет об акции, скидке или товаре, где легко перепутать разновидности, вес или объем.
Важно понимать: закон не формулирует автоматическое правило, что магазин во всех случаях обязан продать товар именно по более низкой цене с ценника. Ситуация может зависеть от обстоятельств: ценник могли забыть заменить, поставить не к тому товару или перепутать позиции. Но неправильная или вводящая в заблуждение цена может быть нарушением прав потребителя, поскольку у покупателя должно быть право получить полную и достоверную информацию о цене до покупки.
Если ошибка обнаружена уже после оплаты, покупатель может обратиться к сотрудникам магазина с чеком и попросить вернуть разницу либо оформить возврат товара, если покупка была совершена из-за неверной информации о цене. На практике многие торговые сети в таких случаях исправляют сумму на месте, но если магазин отказывается реагировать, стоит сохранить чек, фото ценника и описание ситуации.
Если покупатель считает, что магазин систематически вводит людей в заблуждение, можно обратиться в Центр защиты прав потребителей. PTAC просит сообщать о случаях некорректного указания цен, вводящих в заблуждение акций, скидок и распродаж. Сделать это можно по электронной почте pasts@ptac.gov.lv или по телефону 65452554.
Отдельно стоит быть внимательными с товарами в депозитной упаковке. Для напитков с депозитным знаком цена самого товара должна указываться отдельно от платы за тару, а депозитная плата в размере 10 центов за упаковку должна быть указана отдельно. Поэтому итоговая сумма на кассе может быть выше цены напитка именно на размер депозита, и это не считается ошибкой, если информация указана корректно.
Специалисты также советуют покупателям сохранять чек хотя бы до выхода из магазина и проверять его сразу после оплаты. Особенно это актуально при покупке акционных товаров, продуктов по весу, наборов, товаров с разными вкусами, объемами или упаковками, где похожие позиции могут иметь разные цены.