Жителей Латгале ночью снова предупредили о возможной опасности в небе: поднимались истребители НАТО
В ночь на субботу жителям Резекненского, Лудзенского, Алуксненского и Балвского краев было разослано сообщение системы сотового вещания о возможной угрозе в воздушном пространстве. Позже на сайте 112.lv было сообщено, что угроза завершилась.
Как информировали Национальные вооруженные силы (НВС), жителей соответствующих территорий призвали зайти в помещения, соблюдать принцип двух стен, закрыть окна и двери. Если замечен низко летящий, подозрительный или опасный объект, к нему нельзя приближаться — необходимо звонить по номеру 112.
НВС также сообщили, что были активированы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.
Председатель Резекненской краевой думы Гунтарс Скудра сообщил агентству LETA, что самоуправление получило информацию о патрулировании и подъеме в воздух истребителей НАТО. По его словам, на тот момент не было сведений о том, упал ли какой-либо из дронов.
Позже на сайте 112.lv появилось сообщение, что угроза в воздушном пространстве завершилась. «Угроза в воздушном пространстве завершилась, дополнительная информация последует в аккаунтах Национальных вооруженных сил в социальных сетях Латвийской армии», — говорилось в сообщении.
Позже стало известно, что в ночь на субботу система сотового вещания была задействована из-за нескольких беспилотных летательных аппаратов, зафиксированных у границы Латвии, подтвердил агентству LETA советник командующего Национальными вооруженными силами по вопросам военных связей с общественностью Роберт Скраучс.
По его словам, сенсоры зафиксировали несколько объектов, однако информации о том, что какой-либо из них пересек границу или упал на территории Латвии, нет.
Скраучс также рассказал, что ночью жители сообщали ответственным службам о якобы летящих дронах и пожарах. Скорее всего, за дроны приняли поднятые в воздух истребители НАТО, а возможные пожары не были связаны с беспилотниками, зафиксированными у границы, сообщил представитель НВС.
Жители Резекненского края рассказали агентству LETA, что на этот раз сначала получили два предупреждения системы сотового вещания, а затем услышали истребители. В социальных сетях, по их словам, коммуникация со стороны самоуправления также была более понятной по сравнению со случаем в четверг, когда в Резекне упали два дрона, залетевшие со стороны России.
В НВС подчеркивают, что вместе с союзниками по НАТО постоянно ведут мониторинг воздушного пространства, чтобы обеспечить возможность немедленно реагировать на потенциальную угрозу. Также НВС усилили возможности противовоздушной обороны у восточной границы, направив туда дополнительные подразделения.
На фоне продолжающейся агрессии России против Украины возможны повторные случаи, когда иностранные беспилотные летательные аппараты залетают в воздушное пространство Латвии или приближаются к нему.