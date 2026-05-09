Жителей Латгале ночью снова предупредили о возможной опасности в небе: поднимались истребители НАТО

Жители Резекненского края рассказали агентству LETA, что на этот раз сначала получили два предупреждения системы сотового вещания, а затем услышали истребители. В социальных сетях, по их словам, коммуникация со стороны самоуправления также была более понятной по сравнению со случаем в четверг, когда в Резекне упали два дрона, залетевшие со стороны России.