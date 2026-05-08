Шокирующая статистика: тысячи латвийцев годами не сдают анализ крови

«Если анализы крови сдавать слишком редко, человек рискует не заметить существенные изменения в своём организме до того момента, когда проблема уже станет серьёзной. Это может означать не только более быстрое ухудшение здоровья, но и более сложное, длительное, а нередко и запоздалое лечение. Часто на начальных стадиях многих заболеваний не наблюдается значительного ухудшения самочувствия, и люди не обращают внимания на такие, казалось бы, незначительные признаки, как усталость, трудности с концентрацией внимания или снижение работоспособности. Многие объясняют изменения самочувствия стрессом или темпом жизни, а не возможными проблемами со здоровьем. В результате к врачу обращаются только тогда, когда симптомы уже мешают повседневной жизни, хотя во многих случаях ситуацию можно было бы предотвратить раньше. Поэтому регулярная сдача анализов — это не формальность, а важная часть профилактики, помогающая избежать серьёзных заболеваний в будущем», – поясняет фармацевт.