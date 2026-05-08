Шокирующая статистика: тысячи латвийцев годами не сдают анализ крови
Вы уверены, что здоровы, потому что у вас ничего не болит? Это самая опасная иллюзия современности. Новые данные Индекса здоровья показывают, что 14% латвийцев годами избегают элементарного анализа крови, фактически отказываясь от контроля над своим телом.
Регулярная сдача анализов крови – один из самых простых и эффективных способов своевременно оценить состояние здоровья организма, заметить проблемы и предотвратить их еще до появления симптомов. Несмотря на это, 14 % жителей Латвии последний раз сдавали анализы крови более трёх лет назад, свидетельствует новейшее ежегодное исследование Индекса здоровья Mana Aptieka & Apotheka.
«Чтобы убедиться в общем состоянии здоровья организма и происходящих в нём процессах, здоровому человеку анализы крови следует сдавать раз в год. Они показывают, как функционируют различные органы – печень, почки, щитовидная железа, поджелудочная железа и другие, – как протекают обменные процессы, нет ли дефицита важных веществ, например витамина D, а также позволяют оценить показатели различных маркеров заболеваний. Если у человека имеются дополнительные факторы риска, например хронические заболевания, лишний вес, неблагоприятная наследственность или вредные привычки, врач может назначить анализы крови чаще. Профилактическая сдача анализов позволяет следить за состоянием организма, своевременно замечать существенные отклонения и как можно раньше начинать лечение», – рассказывает заведующая аптеки Mana Aptieka, фармацевт Агнесе Ритене.
Согласно опросу, более половины жителей (55 %) сдавали анализы крови в течение последнего года, а каждый третий (30 %) – в течение последних двух лет. Чаще анализы сдавали женщины, люди старшего возраста и жители с высшим образованием.
Как поясняет Агнесе Ритене, многие заболевания на начальной стадии протекают без выраженных симптомов, например сахарный диабет 2-го типа, повышенный уровень холестерина (дислипидемия), остеопороз и заболевания печени, а общий анализ крови позволяет выявить их своевременно. Анализы также дают информацию об уровне витаминов и минералов в организме, позволяя вовремя устранить их дефицит, что особенно важно, например, в случае витамина D. Полученные результаты позволяют оценить образ жизни, питание и вредные привычки, а также принять решения о начале лечения или необходимости приема пищевых добавок. Главное – они помогают своевременно внести изменения до того, как проблемы со здоровьем перерастут в серьёзные заболевания.
Слишком редкая сдача анализов крови повышает риск вовремя не заметить серьёзные изменения здоровья
Согласно опросу, 9 % жителей сдавали анализы крови три–четыре года назад, 2 % – пять–десять лет назад, 1 % – более десяти лет назад, а 2 % отметили, что не сдавали их вообще.
«Если анализы крови сдавать слишком редко, человек рискует не заметить существенные изменения в своём организме до того момента, когда проблема уже станет серьёзной. Это может означать не только более быстрое ухудшение здоровья, но и более сложное, длительное, а нередко и запоздалое лечение. Часто на начальных стадиях многих заболеваний не наблюдается значительного ухудшения самочувствия, и люди не обращают внимания на такие, казалось бы, незначительные признаки, как усталость, трудности с концентрацией внимания или снижение работоспособности. Многие объясняют изменения самочувствия стрессом или темпом жизни, а не возможными проблемами со здоровьем. В результате к врачу обращаются только тогда, когда симптомы уже мешают повседневной жизни, хотя во многих случаях ситуацию можно было бы предотвратить раньше. Поэтому регулярная сдача анализов — это не формальность, а важная часть профилактики, помогающая избежать серьёзных заболеваний в будущем», – поясняет фармацевт.
Она подчёркивает, что анализы крови обязательно следует сдавать при постоянной усталости без видимой причины, головокружениях, частых заболеваниях или резких изменениях веса.
Об исследовании
«Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka» – это измерение самооценки состояния здоровья и тенденций образа жизни населения Латвии, которое проводится уже девять лет. Индекс составлен в сотрудничестве с SKDS. Ежегодно в ходе прямых интервью проводится опрос репрезентативной выборки населения, а именно 1003 человек в возрасте от 18 до 75 лет.