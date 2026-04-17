Жителей Польши призывают создавать запасы наличных денег дома
Хотя на протяжении многих лет общество призывали переходить на электронные расчеты, растущие геополитические и киберугрозы заставили правительства стран признать, насколько важно хранить дома наличные деньги. Ссылаясь на недавний опыт соседних стран, министр финансов Польши Анджей Доманьский также публично призвал жителей создавать накопления в наличной форме.
В интервью программе «Graffiti» на телеканале Polsat News министр подчеркнул, что наличные могут быть незаменимы в различных чрезвычайных ситуациях.
Эти дискуссии активизировались после недавних рекомендаций Банка Эстонии, в которых жителям страны посоветовали держать дома сумму наличными, достаточную как минимум для недельных расходов. Такие рекомендации обоснованы растущими рисками, включая возможные сбои в платежных системах, кибератаки и перебои в электроснабжении. Эксперты также указывают на то, что в случае серьезных нарушений финансовой инфраструктуры наличные деньги могут оказаться единственным доступным средством платежа.
Доманьский выразил уверенность, что для поляков такое поведение является само собой разумеющимся. «Как общество, мы уже храним большую часть своих сбережений в наличных», — отметил он, добавив, что речь идет не только о таких экстремальных сценариях, как война. По словам министра, сбои в платежных системах, которые в последние годы не являются редкостью, также представляют реальную угрозу.