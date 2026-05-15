"Украина выигрывает": финский президент сделал резонансное заявление

Отвечая на вопрос 15min о потенциальной агрессии России против стран Балтии с целью проверки НАТО, президент Финляндии сказал, что у Москвы есть для этого возможности, но нет намерений, поскольку она не достигла своих основных целей в Украине. «Россия не достигла своей стратегической цели сделать Украину российской - она стала европейской. Она не достигла своей стратегической цели не допустить расширения НАТО - к НАТО присоединились Финляндия и Швеция. Она также не достигла своей военной цели», — сказал Стубб.