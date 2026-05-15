"Украина выигрывает": финский президент сделал резонансное заявление
Финский президент Александр Стубб сделал неожиданно уверенное заявление о позиции Украины в войне и роли Европы в будущих переговорах — его оценка расставляет акценты совсем не так, как многие привыкли слышать.
Поскольку Россия все больше истощается от войны, Украина находится в хорошей позиции для диалога с Москвой, сказал президент Финляндии Александр Стубб в интервью новостному порталу 15min. Он также отметил, что Европа могла бы выступить посредником в налаживании диалога между Украиной и Россией.
«Рычаг очень прост. Украина выигрывает эту войну. Посмотрите на последние месяцы и на войну в целом. Первый год был для Украины годом выживания. Следующие четыре — стойкости. Теперь все решает математика. Украина на высоте», — сказал финский лидер.
«У Украины все карты на руках. Это дает рычаги влияния», — добавил он. По мнению Стубба, Москва сейчас была бы более склонна к диалогу, поскольку поддержка войны в России падает из-за атак украинцев по целям в глубине страны, а также из-за того, что население начинает больше сомневаться в решениях Кремля на фоне ограничений интернета и социальных сетей.
«Еще раз — Украина находится в сильной позиции. Америка сейчас сильно вовлечена в ситуацию с Ираном. Так что, возможно, определенное посредничество Европы было бы полезным», — сказал президент Финляндии.
В программе LRT «Тема дня» он уточнил, что в первую очередь Европа могла бы помочь в достижении перемирия между Украиной и Россией. «Пока об этом речи не идет. Было перемирие, длившееся несколько дней, но, возможно, европейцы могли бы помочь американцам в этом вопросе», — сказал Стубб.
Отвечая на вопрос 15min о потенциальной агрессии России против стран Балтии с целью проверки НАТО, президент Финляндии сказал, что у Москвы есть для этого возможности, но нет намерений, поскольку она не достигла своих основных целей в Украине. «Россия не достигла своей стратегической цели сделать Украину российской - она стала европейской. Она не достигла своей стратегической цели не допустить расширения НАТО - к НАТО присоединились Финляндия и Швеция. Она также не достигла своей военной цели», — сказал Стубб.
«Что они будут делать, так это тестировать нас ниже порога 5-й статьи, что означает гибридную войну, но это мы и так видим каждый день», — отметил он.