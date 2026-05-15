Ночные сигналы тревоги в Латгале: занятия в школах отменены, людей просят быть бдительными
В ночь на пятницу в Резекненском, Балвском, Лудзенском и Краславском краях было разослано сотовое оповещение о возможной угрозе в воздушном пространстве. Несмотря на то, что позже его отменили, в Лудзенском крае в пятницу занятия в школах отменены, а в Краславском крае они пройдут дистанционно, сообщают самоуправления в социальных сетях.
В школах Краславского края учебный процесс будет проходить дистанционно, а детские сады начнут работу после отмены тревоги. В свою очередь, муниципальные учреждения будут работать в удаленном дежурном режиме. Самоуправление просит людей связаться со своими работодателями и семейными врачами, кому это необходимо, для получения дальнейших инструкций. Больница в пятницу будет работать в обычном режиме, сообщает самоуправление.
Во всех учебных заведениях Лудзенского края учебный процесс отменен. В то же время учебные заведения в случае необходимости обеспечат прием детей. В свою очередь, муниципальные учреждения будут работать в удаленном режиме.
В Резекне в пятницу учебный процесс, а также работа муниципальных учреждений будут проходить в обычном режиме. Сначала самоуправление сообщило, что в связи с возможной угрозой в воздушном пространстве учебный процесс во всех образовательных учреждениях отменен. Самоуправление указало, что после окончания угрозы будет принято отдельное решение об организации работы. Мэр города Янис Тутинс подтвердил агентству LETA, что, учитывая окончание угрозы, все учреждения работают в обычном режиме. Он указал, что у него нет дополнительной информации о том, что могло произойти этой ночью.
Жителей призывают сохранять спокойствие, соблюдать инструкции по безопасности, не собираться и не приближаться к неизвестным объектам, а также следить за актуальной информацией в официальных средствах массовой информации и сообщениях ответственных служб.
Как сообщалось, в ночь на пятницу в Резекненском, Балвском, Лудзенском и Краславском краях снова было разослано оповещение по сотовой сети о возможной угрозе в воздушном пространстве. Позже, около 6.40, объявленная примерно в 1.40 ночи угроза в приграничном воздушном пространстве была отменена, об этом сообщили Национальные вооруженные силы (НВС).