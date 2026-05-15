airBaltic расширяет полеты в Италию: появится еще один прямой рейс из Риги
Национальная авиакомпания Латвии airBaltic в зимнем сезоне предложит пассажирам новый маршрут из Риги в Турин (Италия). Он будет доступен с 30 января по 20 марта 2027 года.
Полеты будут выполняться раз в неделю — по субботам. В авиакомпании отмечают, что новый маршрут расширит возможности для поездок на горнолыжные курорты.
Вице-президент airBaltic по планированию маршрутной сети Мантас Врубляускас заявил, что новое сообщение с Турином укрепит присутствие airBaltic в Европе и расширит маршрутную сеть компании в Италии. По его словам, Турин особенно популярен зимой благодаря возможностям для катания на лыжах и разнообразному отдыху.
Турин считается удобной отправной точкой для поездок на альпийские горнолыжные курорты. Кроме того, город предлагает богатую культурную жизнь, музеи и зимние фестивали.
Сейчас airBaltic предлагает семь прямых направлений из Риги в Италию. Круглый год выполняются рейсы в Милан и Рим, летом — в Ольбию, Катанию, Неаполь и Пизу, а зимой — в Верону и, с января 2027 года, в Турин. Сотрудничество с ITA Airways также позволяет обеспечить более широкие стыковки из Италии по разным направлениям мира.