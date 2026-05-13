Не спасли ни пассажиры, ни рост выручки: убытки airBaltic снова увеличились

В целом 2025 год airBaltic завершила с оборотом 779,3 млн евро — на 4,2% больше, чем в 2024 году. Убытки за год составили 44,3 млн евро, что было в 2,7 раза меньше, чем годом ранее. За 2025 год авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров.