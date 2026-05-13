Не спасли ни пассажиры, ни рост выручки: убытки airBaltic снова увеличились
airBaltic перевозит больше пассажиров и наращивает оборот, но финансовая картина остается тяжелой: в первом квартале убытки авиакомпании выросли до 70,1 млн евро, а IPO пока отложено.
Убытки латвийской национальной авиакомпании airBaltic в первом квартале этого года резко выросли — до 70,1 млн евро. Это в 2,4 раза больше, чем за тот же период 2025 года.
При этом выручка airBaltic, наоборот, увеличилась: за первые три месяца года она выросла на 12,3% и достигла 149,1 млн евро. То есть компания перевозит больше пассажиров и зарабатывает больше, но расходы и финансовая нагрузка по-прежнему остаются очень высокими.
В первом квартале 2026 года airBaltic перевезла в общей сложности 1,5 млн пассажиров — на 10,9% больше, чем годом ранее. Из них 1,044 млн пассажиров летели по собственной маршрутной сети авиакомпании, что на 4,9% больше, чем в первом квартале прошлого года.
Общее число выполненных рейсов, включая полносервисную аренду самолетов для других авиакомпаний — ACMI, — составило 15 100. Это на 11,3% больше, чем годом ранее. По собственной маршрутной сети airBaltic выполнила 10 700 рейсов, а еще 4400 рейсов пришлись на ACMI-направление. Именно этот сегмент вырос особенно заметно — на 33,5%.
Средняя загрузка самолетов в первом квартале составила 74,8%. Это на 1,1 процентного пункта меньше, чем за тот же период 2025 года.
При этом один из операционных показателей компании улучшился: скорректированный показатель EBITDAR — прибыль до вычета процентов, налогов, износа, амортизации, арендных платежей и резервов на судебные процессы — составил 7 млн евро. Годом ранее по этому показателю был убыток в 4,3 млн евро.
Для сравнения: в первом квартале 2025 года оборот airBaltic составлял 132,7 млн евро, а убытки — 29,3 млн евро.
Финансовое положение airBaltic остается чувствительной темой и на политическом уровне. Как уже сообщалось, 16 апреля большинство депутатов Сейма согласилось выдать авиакомпании краткосрочный государственный заем в размере 30 млн евро. Вернуть основную сумму займа и проценты компания должна до 31 августа этого года. Заем выдан без обеспечения.
В целом 2025 год airBaltic завершила с оборотом 779,3 млн евро — на 4,2% больше, чем в 2024 году. Убытки за год составили 44,3 млн евро, что было в 2,7 раза меньше, чем годом ранее. За 2025 год авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров.
Летом прошлого года акционером airBaltic стала немецкая Lufthansa. Сейчас латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa — 10%, компании Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Тусена — 1,62%, еще 0,01% принадлежит другим акционерам.
Ранее рассматривался выход airBaltic на биржу через первичное публичное размещение акций (IPO). Однако с учетом финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке компания приостановила этот процесс и сейчас не рассматривает IPO как возможный источник капитала в 2026 году.
В годовом отчете airBaltic также указано, что, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году компания будет работать с отрицательным свободным денежным потоком. По нынешним прогнозам руководства, для финансирования деятельности в зимнем сезоне 2026/2027 годов airBaltic может понадобиться дополнительное денежное вливание в размере от 100 до 150 млн евро.