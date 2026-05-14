Пуче начал разговор об airBaltic с предупреждения: "Тем, кто купил билеты, лучше выключить звук"
Журналист Арманд Пуче в программе TV24 "Stopkadri" резко прокомментировал ситуацию вокруг airBaltic, обратив внимание не только на привлечение международных стратегических и финансовых консультантов, но и на роль держателей облигаций авиакомпании.
По словам Пуче, тем, кто уже купил билеты airBaltic, возможно, лучше «выключить звук», потому что происходящее вокруг авиакомпании выглядит тревожно. Журналист напомнил, что 8 апреля к airBaltic были привлечены стратегические и финансовые советники. Их задача, как он отметил, связана с переоценкой работы компании, улучшением финансовых результатов и укреплением структуры капитала.
При этом, по мнению Пуче, главный вопрос заключается в том, что именно теперь будут искать консультанты — нового инвестора или способ, как авиакомпании выжить в нынешней ситуации.
Журналист также напомнил о роли Европейской комиссии. По его словам, Брюссель должен оценивать, как компания работает в условиях частного рынка, поскольку государство время от времени оказывает airBaltic поддержку. В таких случаях, отметил Пуче, возникает вопрос о возможном искажении конкуренции.
Однако, по его словам, рядом с привлеченными консультантами в процессе присутствует еще одна важная сторона — юристы, делегированные держателями облигаций. Речь идет о представителях крупной международной юридической компании Hogan Lovells.
«Они тоже сейчас рядом, они тоже сейчас ходят в airBaltic и смотрят консультантам на пальцы, потому что речь идет о 380 миллионах», — заявил Пуче.
Журналист напомнил, что речь идет об облигациях airBaltic с доходностью 14,5%. По его оценке, инвесторы, купившие такие бумаги, хорошо понимают риски, но именно поэтому намерены жестко защищать свои интересы.
«Те ребята, которые на такое купились, понимают, что они рисковали. Но они понимают и другое: если они рисковали, то у них в стволе на один патрон больше», — сказал Пуче.
По его словам, держатели облигаций теперь не будут оставаться в стороне, поскольку речь идет о значительных суммах и о ситуации, которую они воспринимают как крайне серьезную.
«Именно поэтому они сейчас тоже сидят за столами airBaltic и не отступят, потому что держатели облигаций понимают: сейчас дела очень плохи», — заявил журналист.
Пуче считает, что в нынешних условиях влияние на дальнейшие решения вокруг airBaltic может перейти от латвийской политической среды к международным финансовым игрокам. «Теперь airBaltic будет плясать не под дудку Эвики Силини или "Нового Единства". Теперь airBaltic будет плясать под дудку международных игроков — тех ребят, которые приобрели облигации с доходностью 14,5%. Такие парни свои деньги берегут», — резюмировал он.