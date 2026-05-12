"Ситуация меняется каждую неделю": в airBaltic сделали заявление о возможном дефиците топлива
На фоне разговоров о возможном дефиците топлива и финансовых трудностей airBaltic руководство компании сообщило о том, как обстоят дела.
В настоящее время нет признаков возможного дефицита авиационного топлива, заявил во вторник в интервью передаче TV3 «900 секунд» председатель совета латвийской национальной авиакомпании airBaltic Андрей Мартынов. Он отметил, что авиакомпания каждую неделю собирает информацию о достаточности топлива на рынке.
«В настоящее время нет ни одного явного признака того, что это может произойти. Конечно, ситуация меняется каждую неделю, почти каждый день, поэтому мы следим за ней довольно внимательно», — заявил Мартынов.
Он также отметил, что у авиакомпании заключены долгосрочные контракты с поставщиками топлива, и после опроса этих поставщиков у airBaltic не возникло сомнений, что они могут не выполнить данные контракты.
LETA уже сообщало, что в первые четыре месяца этого года airBaltic перевезла 1,481 миллиона пассажиров, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В свою очередь в 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 миллиона пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.
Также сообщалось, что большинство депутатов Сейма 16 апреля этого года согласились на предоставление государством краткосрочного займа airBaltic в размере 30 миллионов евро. Срок возврата основной суммы и процентов по государственному краткосрочному займу установлен на 31 августа этого года. Заем выдан без обеспечения.