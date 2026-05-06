airBaltic может ждать новый этап проблем: речь идет уже не только о государственном займе
Проблемы airBaltic снова выходят на новый уровень: после государственного займа в 30 млн евро речь все чаще идет уже не только о поддержке авиакомпании, а о возможной реструктуризации ее долгов.
После того как Сейм поддержал решение правительства о предоставлении airBaltic займа в размере 30 млн евро, ажиотаж вокруг проблем национальной авиакомпании в публичном пространстве Латвии утих. Однако сообщение агентства Bloomberg в последний день апреля о том, что группа держателей облигаций airBaltic наняла юридическое бюро Hogan Lovells для консультаций перед возможными переговорами об условиях долга, свидетельствует о процессе, новом в истории airBaltic, но вполне обычном в авиационном бизнесе — реструктуризации компаний и их долгов, пишет Lsm.lv.
Именно таким образом выжили несколько региональных авиакомпаний — Norwegian, Finnair и SAS, в которых в период перемен на высокой должности работал нынешний руководитель airBaltic. Государственное финансовое участие в каждом из этих случаев было разным. Вскоре перед аналогичными дилеммами могут оказаться и латвийские политики.
После убытков в 118 и 44 млн евро в позапрошлом и прошлом годах отрицательный собственный капитал airBaltic в отчете за 2025 год достиг уже 183 млн евро, тогда как объем обязательств приближается к 1,7 млрд евро, что более чем вдвое превышает годовой оборот. Процентная ставка по облигациям, проданным в 2024 году на сумму 380 млн евро, составляет 14,5% в год, а это означает, что только по процентам по займу необходимо платить более 55 млн евро ежегодно.
Международное рейтинговое агентство Standart & Poor’s в марте этого года, комментируя понижение кредитного рейтинга, прогнозировало реструктуризацию airBaltic как неизбежную в течение ближайших двенадцати месяцев. Спустя пару недель рейтинг понизило и Fitch Ratings, также сделав прогноз о реструктуризации долга.
Привлечение Hogan Lovells со стороны владельцев облигаций и Seabury Securities LLC со стороны airBaltic дает основания предполагать, что уже сейчас, вне форматов судебных разбирательств, начинаются или вскоре начнутся переговоры о возможном соглашении с кредиторами по одному из вариантов реструктуризации долга.
Следует подчеркнуть, что и Hogan Lovells, и Seabury консультировали Norwegian, а Seabury — также SAS в период их реструктуризации. В процессе реорганизации эти североевропейские авиакомпании столкнулись как с противодействием профсоюзов работников, так и прошли через тяжелые переговоры с кредиторами, однако в финансовом плане сейчас являются вполне прибыльными.
В результате реструктуризации и сокращения расходов SAS привлекла 1,2 млрд евро, а акционерами компании наряду с датским государством стали Air France-KLM и другие международные компании. Finnair, сохранив государственную долю в 55,6%, достигла цели по восстановлению прибыльности и сокращению долгов и привлекла более полумиллиарда евро нового капитала. Уже объявлена стратегия роста на ближайшие годы, в том числе развитие дальнемагистральных рейсов в Азию. Прибыль компании в прошлом году составила 18,4 млн евро.
Примечательно, что исполнительный директор airBaltic, финн Эрно Хилден, ранее восемь лет работал как в Finnair, в том числе финансовым директором, так и в SAS — в качестве вице-президента и финансового директора именно в период реструктуризации компании. При этом дать ответ на вопрос журналистов о том, какие уроки были извлечены из реорганизации SAS, Хилден отказался.