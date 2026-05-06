airBaltic может ждать новый этап проблем: речь идет уже не только о государственном займе

После убытков в 118 и 44 млн евро в позапрошлом и прошлом годах отрицательный собственный капитал airBaltic в отчете за 2025 год достиг уже 183 млн евро, тогда как объем обязательств приближается к 1,7 млрд евро, что более чем вдвое превышает годовой оборот. Процентная ставка по облигациям, проданным в 2024 году на сумму 380 млн евро, составляет 14,5% в год, а это означает, что только по процентам по займу необходимо платить более 55 млн евро ежегодно.