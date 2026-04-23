Государство уже инвестировало в airBaltic 559 млн евро, но будущее компании под вопросом
Топливный кризис, вызванный войной в Иране, сильно ударил по airBaltic, которая оказалась опасно ослаблена огромными долгами. Как национальная авиакомпания сможет остаться на плаву?
"Не могу сказать", - отвечает на вопрос о том, переживает ли авиакомпания самые большие финансовые трудности за всю свою историю, госсекретарь Министерства сообщения Андулис Жидков. Сложные условия были и раньше, когда Жидков еще не работал в министерстве, поэтому сравнивать он не может. При этом госсекретарь не скрывает, что ситуация ухудшилась. Компания фактически не оправилась от предыдущих кризисов, когда наступил следующий, сообщает Ir.
Тонна авиационного топлива стоила 675 евро в конце февраля, а уже в апреле - 1400. А поскольку надежда на привлечение капитала на фондовой бирже в этом году рухнула, компании срочно необходимо решить проблемы с ликвидностью и освободиться от непропорционального долгового бремени. Ее дальнейшее существование под угрозой, предупреждает Государственный контроль.
Чтобы выиграть время для разрешения углубляющегося кризиса, Сейм 16 апреля проголосовал за краткосрочный кредит авиакомпании в размере 30 миллионов евро. Разногласия партнеров по коалиции едва не привели к отставке правительства, однако даже после положительного решения Сейма появилось лишь время для поиска реальных решений - новый бизнес-план пока неясен, как и источники финансирования для урегулирования финансового кризиса.
Кредит обеспечивает ликвидность компании до сентября, подтвердили источники, знакомые с документами ограниченного доступа по этому вопросу.
По данным Государственного контроля, компания имеет значительно более высокую долговую нагрузку, чем ее конкуренты, и не способна обеспечить достаточно высокую нагрузку на авиапарк. Государство уже инвестировало в убыточную компанию 559 миллионов евро.
Если бы не высокие процентные платежи, компания работала бы с нулевым доходом или даже с прибылью, подсчитал Жидковс. Для того чтобы airBaltic "восстановилась и работала в обычном режиме", крайне необходимо привлечь капитал. Что произойдет, если за лето не удастся привлечь нового инвестора? "Не всю информацию можно обнародовать, но есть несколько сценариев", - отвечает Жидковс.