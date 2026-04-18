Что происходит с рейсами airBaltic и стоит ли пассажирам волноваться

Одной из самых чувствительных к потрясениям, вызванным войной с Ираном, отраслей стала авиация. Цены на реактивное топливо с начала конфликта выросли более чем в два раза, и именно на закупку этого ресурса латвийской авиакомпании airBaltic был выдан кредит. Вся эта история с экстренным займом для национальной авиакомпании airBaltic вызвала серьезный политический шум, но теперь, когда он улегся, картина выглядит в целом очень похожей на прежнюю. Во-первых, латвийской авиакомпании фактически бросили лишь спасательный круг на ближайшее время — это даст немного времени, но не решит ее финансовые проблемы. Во-вторых, ситуация во всей авиационной отрасли по-прежнему остается драматичной, сообщают TV3 Ziņas.