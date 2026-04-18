Что происходит с рейсами airBaltic и стоит ли пассажирам волноваться
Прогнозы экономистов показывали: если блокада Ормузского пролива затянется, мировая экономика может скатиться в рецессию. Поэтому новость о временном открытии пролива стала большим облегчением для многих отраслей, особенно для авиации. Авиационное топливо подорожало еще сильнее, чем обычное, и у многих авиакомпаний по всему миру возникли опасения не только из-за цен, но и из-за самой доступности топлива. Может ли в этом плане что-то угрожать и авиапассажирам в Латвии?
Одной из самых чувствительных к потрясениям, вызванным войной с Ираном, отраслей стала авиация. Цены на реактивное топливо с начала конфликта выросли более чем в два раза, и именно на закупку этого ресурса латвийской авиакомпании airBaltic был выдан кредит. Вся эта история с экстренным займом для национальной авиакомпании airBaltic вызвала серьезный политический шум, но теперь, когда он улегся, картина выглядит в целом очень похожей на прежнюю. Во-первых, латвийской авиакомпании фактически бросили лишь спасательный круг на ближайшее время — это даст немного времени, но не решит ее финансовые проблемы. Во-вторых, ситуация во всей авиационной отрасли по-прежнему остается драматичной, сообщают TV3 Ziņas.
Причем одно дело — цена, и совсем другое — физическая доступность самого топлива. У авиации нет энергетических альтернатив: нефть нужно перерабатывать в специфическое авиационное топливо и заправлять им самолеты.
Первыми удар ощутили страны Дальнего Востока — Китай, Япония, Индия. В Европе авиакомпании тоже начали объявлять о повышении цен на билеты или об отмене рейсов.
Международное энергетическое агентство в четверг сообщило, что в Европе запасов авиационного топлива осталось лишь на шесть недель. При этом в разных регионах ситуация различается: уже появились первые сообщения о трудностях с поставками на юге Италии.
В Рижском аэропорту, однако, успокаивают: поставщики топлива заверили, что ситуация стабильна.
«Согласно информации, предоставленной обоими поставщиками, в настоящее время поставки топлива для оперативных нужд аэропорта являются стабильными, а прогнозируемые объемы поставок на ближайшие месяцы достаточны, чтобы обеспечивать подачу топлива в соответствии с расписанием полетов, текущим потреблением и заключенными договорами», — заявила представитель Рижского аэропорта Илзе Сална.
Что касается того, не собираются ли какие-либо авиакомпании в Рижском аэропорту предпринимать резкие шаги, то, как отметили в аэропорту, это следует уточнять у самих перевозчиков.
Председатель совета airBaltic Андрей Мартынов еще до новостей о временном открытии Ормузского пролива заверял, что серьезных изменений в полетных планах не ожидается.
«Явных сигналов о том, что нам пришлось бы что-то массово пересматривать, точно нет. Да, конечно, мы подстраиваемся под происходящие события, возможны какие-то изменения по отдельным рейсам, но сейчас это происходит в нормальном режиме, может быть, совсем немного выше обычной рутины», — сказал Мартынов.
Параллельно airBaltic, выиграв немного времени за счет экстренного займа, продолжает работу над новым бизнес-планом.