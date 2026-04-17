Сколько заработал министр Швинка, которого сделали "стрелочником" по займу для airBaltic
Зарплата в Министерстве сообщения, дивиденды, сотни тысяч в акциях и займах — опубликована декларация Атиса Швинки. Его финансовое положение оказалось куда масштабнее, чем может показаться на первый взгляд.
Министр сообщения Атис Швинка (P), который исполняет эти обязанности с марта 2025 года, в прошлом году получил в качестве вознаграждения 95 450 евро, свидетельствует декларация должностного лица за 2025 год, доступная на сайте Службы государственных доходов.
Также Швинка в прошлом году получил дивиденды от SIA «Ammolite» в размере 50 000 евро, вознаграждение на должности парламентского секретаря Министерства обороны — 21 987 евро, а дивиденды от других компаний — в общей сложности 2504 евро.
Швинке на конец прошлого года принадлежали 860 524 акции SIA «LIC» номинальной стоимостью 860 524 евро, 1750 акций «Ammolite» номинальной стоимостью 1750 евро, 348 акций AS «Madara Cosmetics» номинальной стоимостью 2175 евро, а также 44 акции AS «Conexus Baltic Grid» номинальной стоимостью 44 евро.
Одновременно у Швинки на конец прошлого года в пользовании по-прежнему находился автомобиль 2024 года Audi Q6 e-tron. Также на конец 2025 года в его собственности по-прежнему находилась недвижимость в Риге. Безналичные накопления Швинки на конец прошлого года составляли 287 605 евро и 30 702 доллара США (26 129 евро) в Swedbank.
В то же время долговые обязательства, размер которых превышает 20 установленных Кабинетом министров минимальных месячных зарплат, на конец 2025 года составляли 7133 евро.
В свою очередь, выданные им займы, сумма которых превышает 20 установленных Кабинетом министров минимальных месячных зарплат, на конец прошлого года в общей сложности составляли 550 797 евро.
LETA уже сообщала, что Швинка был утвержден на должность министра сообщения 6 марта прошлого года. До этого, с сентября 2023 года, он был парламентским секретарем Министерства обороны.
Ранее сообщалось, что вчера депутаты Сейма поддержали предоставление краткосрочного государственного займа национальной авиакомпании airBaltic в размере 30 млн евро. При этом премьер-министр Эвика Силиня заявила, что договоренность предусматривает, что Атис Швинка обязан обеспечить достижение прибыльности airBaltic и взять на себя ответственность за возможный провал. При этом она не уточнила, как именно в короткие сроки можно добиться таких результатов.