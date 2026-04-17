Сколько заработал министр Швинка, которого сделали "стрелочником" по займу для airBaltic

Ранее сообщалось, что вчера депутаты Сейма поддержали предоставление краткосрочного государственного займа национальной авиакомпании airBaltic в размере 30 млн евро. При этом премьер-министр Эвика Силиня заявила, что договоренность предусматривает, что Атис Швинка обязан обеспечить достижение прибыльности airBaltic и взять на себя ответственность за возможный провал. При этом она не уточнила, как именно в короткие сроки можно добиться таких результатов.