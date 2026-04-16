Сейм одобрил заем для airBaltic в размере 30 млн евро после угроз падения правительства
Решение о выделении 30 миллионов евро airBaltic едва не привело к падению правительства Латвии. После недель споров и ультиматумов коалиции удалось договориться в последний момент.
Большинство депутатов Сейма сегодня поддержало предоставление краткосрочного государственного займа национальной авиакомпании airBaltic в размере 30 млн евро.
Заем airBaltic необходим в связи с резким ростом цен на топливо. Правительство поддержало его 31 марта, однако из-за возражений и ультиматумов Союза зеленых и крестьян (СЗК) решение этого вопроса в парламенте затянулось на несколько недель.
После длительных споров разногласия по вопросу поддержки авиакомпании airBaltic между партиями, представленными в правительстве Эвики Силини ("Новое Единство"), обострились настолько, что в среду Силиня допустила возможность падения правительства. Депутаты парламентской фракции СЗК были готовы поддержать предоставление airBaltic краткосрочного займа в размере 30 млн евро в обмен на предложение из трех пунктов, включая отставку министра сообщения Атиса Швинки ("Прогрессивные").
Ультиматумом СЗК было предусмотрено, что поддержка займа будет обеспечена, если будет представлен четкий план по достижению прибыльности airBaltic; если Швинка уйдет в отставку до голосования в Сейме, взяв на себя политическую ответственность за недостаток контроля над ситуацией, а также если Силиня возьмет на себя политическую ответственность за выполнение плана по обеспечению прибыльности авиакомпании.
В свою очередь партия "Прогрессивные" заявила, что не намерена рассматривать предложение СЗК, а "Новое Единство" призвало партнеров по коалиции к переговорам о дальнейшей работе.
На переговорах в четверг утром партнеры по коалиции все же договорились о продолжении сотрудничества. Как сообщила Силиня, договоренность предусматривает, что Швинка будет обязан обеспечить достижение прибыльности airBaltic и взять на себя ответственность за возможный провал. При этом она не уточнила, как именно в короткие сроки можно добиться таких результатов. Таким образом, Швинка сохранил пост министра.
Силиня также указала на необходимость реорганизации Министерства сообщения, поскольку, по ее словам, многие процессы застопорились и не продвигаются вперед. Премьер-министр ожидает старт реорганизации уже в ближайшее время, однако конкретные шаги пока не озвучены.
Как сообщалось, убытки концерна airBaltic в прошлом году составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В то же время оборот концерна по сравнению с 2024 годом вырос на 4,2% до 779,344 млн евро.
В 2025 году авиакомпания перевезла в своей маршрутной сети 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.
В августе прошлого года акционером airBaltic стала немецкая авиакомпания Lufthansa. В настоящее время государству принадлежат 88,37% акций airBaltic, Lufthansa - 10%, финансовому инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Туссену через компанию Aircraft Leasing 1 - 1,62%, другим акционерам - 0,01%. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.
После первичного публичного размещения акций (IPO) airBaltic доля участия Lufthansa будет определена в зависимости от потенциальной рыночной цены IPO. Сделка также предусматривает, что после IPO Lufthansa будет принадлежать не менее 5% капитала airBaltic.
В августе 2024 года правительство Латвии постановило, что после IPO государство должно сохранить в капитале компании не менее 25% плюс одна акция, а в августе 2025 года было принято решение, что государство, как и Lufthansa, внесет в капитал airBaltic перед потенциальным IPO вклад в размере 14 млн евро.
Однако с учетом финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке airBaltic приостановила подготовку к IPO и в настоящее время не рассматривает его как потенциальный источник капитала в 2026 году, говорится в годовом отчете airBaltic.
Как отмечено в документе, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году у авиакомпании будет отрицательный свободный денежный поток, и с учетом текущих прогнозов для финансирования деятельности в зимний сезон 2026/2027 годов компании потребуется дополнительное вливание средств в размере от 100 до 150 млн евро.