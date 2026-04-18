Экс-премьер Калвитис: "То, как управляли airBaltic до сих пор, - это дилетантизм"
Многолетние ошибки, простаивающие самолеты и "катастрофические" заимствования под 14% — бывший премьер-министр Латвии Айгар Калвитис выступил с резкой критикой управления airBaltic и предупредил о серьезных последствиях.
Проблемы национальной авиакомпании airBaltic накапливались годами, и ключевые ошибки были допущены задолго до сегодняшнего дня. Об этом в эфире передачи «Nedēļa. Post scriptum» на TV24 заявил председатель правления Latvijas gāze и бывший премьер-министр Айгар Калвитис.
По его словам, одна из главных и до сих пор непонятных ему ошибок — это чрезмерно раздутый парк компании, который фактически не используется в полной мере. «Я этого не понимаю и никогда не пойму, почему airBaltic приобрела такой большой воздушный флот, который в итоге не использует. Основной бизнес airBaltic — не сдача самолетов в аренду», — подчеркнул Калвитис. Он отметил, что часть самолетов простаивает без дела, тогда как сама модель бизнеса компании не предполагает заработка на их аренде.
Не менее жесткой критике подверглось и финансовое решение компании привлекать средства через облигации под крайне высокую процентную ставку. «Вторая ошибка — выпуск облигаций под 14%. Это катастрофа. Ни один предприниматель не может занимать деньги под 14%, особенно тот, кто и так едва сводит концы с концами», — заявил он.
Калвитис также поставил под сомнение действия государственных структур, допустивших подобную ситуацию. По его мнению, при необходимости поддержки можно было воспользоваться государственными ресурсами на гораздо более выгодных условиях: «Почему нельзя было, зная, что потребуется помощь государства, занять средства внутри страны под 3% или 3,5%? А сейчас получается, что снова приходится брать деньги у государства, чтобы выплатить 14% держателям облигаций. Какой в этом смысл?»
Он подчеркнул, что многие решения остаются без внятных объяснений и вызывают серьезные вопросы: «Это вопросы, на которые нет ни одного хорошего ответа». В целом экс-премьер дал крайне негативную оценку управлению компанией за последние годы: «Я считаю, что airBaltic плохо управлялась на протяжении многих лет. Пришло время что-то делать, чтобы не допустить новых ошибок».
При этом Калвитис подчеркнул стратегическую важность авиакомпании для экономики страны, отметив ее влияние на туризм и связанные отрасли. По его мнению, ликвидация компании недопустима, однако текущий подход к управлению требует срочных изменений: «За airBaltic нужно бороться, но работать так, как работали до сих пор, нельзя. Это дилетантизм».