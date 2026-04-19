"Если у нас будут трудности - нам помогут? Сомневаюсь": предприниматели негодуют из-за многомиллионной помощи airBaltic
Решение о предоставлении airBaltic государственного займа в 30 млн евро вызвало бурную реакцию в соцсетях: предприниматели говорят о несправедливости, а пользователи спорят — спасать ли национальную авиакомпанию за счет налогоплательщиков.
В середине недели стало известно, что национальной авиакомпании airBaltic планируется предоставить государственный краткосрочный заем в размере 30 миллионов евро. Однако еще до официального решения эта инициатива вызвала резкую критику со стороны предпринимателей и пользователей соцсетей.
Например, весьма эмоциональной реакцией поделилась владелица компании Latvijas Pērles Элина Букша, опубликовав пост в Facebook, где поставила под сомнение справедливость такой поддержки. «Смотрю на эту очередную аферу вокруг airBaltic и думаю, как это вообще возможно? Снова государство готово вложить миллионы в компанию, где руководство получает огромные зарплаты, а результат годами зависит от денег налогоплательщиков», — пишет она.
По словам предпринимательницы, ситуация выглядит особенно несправедливой на фоне положения малого бизнеса: «Мы каждый день работаем, чтобы поддерживать латвийских производителей. Мы платим налоги. Мы боремся, чтобы выжить, развиваться и расти. И если у нас когда-нибудь будут трудности — придет ли государство на помощь? Очень сомневаюсь».
Она подчеркивает, что именно малые и средние предприятия являются основой экономики: «Мы не громкие. У нас нет миллионных бюджетов. Но нас сотни и тысячи, и мы платим каждый месяц, каждый год».
Букша также резко высказалась против использования налоговых средств: «Я не хочу, чтобы наши уплаченные налоги снова разбазаривал какой-то airBaltic и те, кто там паразитирует и играет в “бизнесики”».
Отдельно она обращает внимание на стоимость авиабилетов: «Еще более иронично — билеты airBaltic для меня самой часто слишком дорогие. Я летаю другими авиакомпаниями, которые могут выживать без регулярных “инъекций” от государства».
Предпринимательница приводит и личный пример взаимодействия с государственными структурами:
«Как вы думаете, как быстро мне выплатили больничный? Почти месяц. Когда я позвонила, мне сказали — много заявлений, обработка затягивается. А могу ли я в это время задержать уплату налогов? Конечно, нет».
В завершение она задается вопросом: «Может, наконец пришло время для честного разговора о том, как используются наши деньги налогоплательщиков?»
В комментариях под публикацией развернулась активная дискуссия, где мнения пользователей резко разошлись. Некоторые поддержали критику: «Мы ничего не можем, зато Эвика Силиня может всё! Использовать VIP-зал за тысячи и говорить, что это нормально…», «Полностью согласен. Нет никакой уверенности, что это финансирование реально поможет airBaltic — ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе».
В то же время звучат и более сдержанные или альтернативные мнения. Например, один из комментаторов уточняет: «Чтобы быть честными, это не инвестиция, а краткосрочный заем. Это разные вещи. Хотя компания могла бы занять и в банке». Есть и те, кто выступает в защиту авиакомпании: «Я из тех, кто считает, что airBaltic нужен. Тогда давайте не поддерживать и поезда, и автобусы — они тоже живут за счет дотаций».