Руководитель авиакомпании Ryanair заявил, что airBaltic может не дожить до зимы
Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что два крупных европейских авиаперевозчика могут обанкротиться уже к зиме из-за продолжающегося топливного кризиса. Он указал на венгерскую лоукост-компанию Wizz Air и латвийскую авиакомпанию airBaltic.
В материале, опубликованном Il Sole 24 Ore, О’Лири отметил, что Ryanair уже потратила дополнительно 50 млн долларов на авиационное топливо только за этот месяц, при этом авиакомпании еще не в полной мере ощутили последствия возможного дефицита топлива, который может начаться уже в мае на фоне напряженности на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива.
airBaltic отлетался?
Авиакомпании обычно хеджируют цены на авиационное топливо, заключая контракты с поставщиками, и Ryanair сделала это до резкого роста цен. Компания зафиксировала 80% топлива по цене 67 долларов за баррель — этого запаса, как ожидается, хватит до марта следующего года. Однако оставшиеся 20%, приобретаемые по рыночным ценам, подорожали до более чем 150 долларов за баррель.
Для многих авиакомпаний такие расходы становятся непосильными в долгосрочной перспективе, что уже привело к резкому росту цен на авиабилеты за счет топливных надбавок. О’Лири считает, что при сохранении текущих цен на нефть некоторые авиаперевозчики могут обанкротиться еще до конца зимы, и прямо называет Wizz Air и airBaltic.
«Если нефть останется на этих уровнях, две или три европейские авиакомпании в октябре или ноябре могут обанкротиться — такие как Wizz Air, которая хочет подать на меня в суд, но у нее не будет времени это сделать, и airBaltic. Для нашего бизнеса это даже хорошо, потому что конкурентов станет меньше», — заявил он.
Конфликт на Ближнем Востоке бьет по прибыли авиакомпаний
Одна из крупнейших бюджетных авиакомпаний мира, Ryanair, продолжает доминировать на европейском рынке и планирует перевезти более 216 млн пассажиров в этом году, а к 2027 году — до 223 млн. Однако с началом конфликта на Ближнем Востоке операционные расходы резко выросли, что негативно сказалось на финансовом положении многих авиакомпаний.
Рост цен на топливо привел к падению котировок акций авиакомпаний. По словам О’Лири, акции Ryanair снизились с 35 евро до 25 евро. Ситуация может ухудшиться уже в мае, когда возможные перебои с поставками топлива начнут влиять на выполнение рейсов.
О’Лири утверждает, что отсутствие хеджирования топлива у Wizz Air и airBaltic может привести к тому, что к четвертому кварталу они «исчерпают» свои ресурсы. Если у компаний закончится ликвидность, это может привести к остановке их деятельности — сценарий, который глава Ryanair считает вполне вероятным.
Wizz Air базируется в Будапеште и эксплуатирует флот из 228 самолетов, включая подразделения Wizz Air UK и Wizz Air Malta. airBaltic, штаб-квартира которой находится в Риге, располагает флотом из 55 самолетов Airbus A220. Ryanair, базирующаяся в Дублине, управляет флотом из 648 самолетов через несколько дочерних структур.
Европа следит за ситуацией с топливом
Wizz Air резко раскритиковала заявления О’Лири, подчеркнув, что обладает устойчивой финансовой структурой и достаточной ликвидностью, позволяющей продолжать деятельность не менее 18 месяцев. Компания также отметила прочные отношения с лизинговыми компаниями и производителями, что обеспечивает стабильность ее операций.
В свою очередь, у airBaltic недавно был понижен кредитный рейтинг, о чем сообщила S&P Global. Это указывает на напряженное финансовое положение компании, несмотря на недавний краткосрочный заем от правительства Латвии. Авиакомпании, которая обновила флот самолетами Airbus A220, трудно выполнять краткосрочные финансовые обязательства без дополнительной поддержки, и ее будущее остается неопределенным без реструктуризации долга.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что государство уже инвестировало в airBaltic 559 млн евро, но будущее компании под вопросом.