"Место пустым бы не осталось": политики обсуждают, что будет, если airBaltic обанкротится
Вокруг будущего airBaltic снова разгорелся спор: одни политики считают, что авиакомпанию нужно срочно спасать и реструктурировать, другие уже задаются вопросом, насколько оправдано ее дальнейшее содержание за счет латвийских налогоплательщиков.
Как может продолжиться миллионная сага вокруг airBaltic — об этом в новой предвыборной дискуссионной программе TV24 «Runāsim atklāti» рассуждали председатель партии «Для развития Латвии» Юрис Пуце, депутат Рижской думы и председатель партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс, депутат 14-го Сейма Янис Витенбергс (NA) и депутат 14-го Сейма Скайдрите Абрама, не входящая во фракции.
Одним из самых громких участников дискуссии был Айнар Шлесерс.
«Нужно принять решение: почему сегодня латвийские налогоплательщики дотируют развитие туризма в Эстонии и Литве?» — заявил он.
Скайдрите Абрама уточнила, что в Литве airBaltic занимает лишь небольшую долю рынка — 15%. «Это ничто», — добавила она. Рассуждая о возможных решениях, Абрама сказала, что, по ее мнению, не было бы ничего трагического, если бы этой авиакомпании не стало.
«Вы говорите — это ужасно нужно латвийской экономике. У меня такое ощущение, что латвийская экономика гораздо больше отдает airBaltic, чем та приносит государству. В аэропорту достаточно большая конкуренция, пустого места не осталось бы», — заявила Абрама.
Янис Витенбергс подчеркнул, что уход airBaltic с рынка был бы нежелателен. В то же время он усомнился, что новый руководитель airBaltic сможет решить ситуацию.
«Все говорят, что есть новый руководитель с суперспособностями, который принесет новый бизнес-план, как компании двигаться дальше. Ну это невозможно! Это как отправить его за золотым руном. Он ничего не принесет!» — сказал депутат, ссылаясь на древнегреческий миф.
По его мнению, помощь нужно искать у соседей — литовцев и эстонцев. Витенбергс также пересказал один, по его словам, смущающий случай: один из депутатов из Эстонии заявил латвийским СМИ: «Хорошо, что airBaltic летает к нам, но мы не готовы инвестировать, и, если честно, к нам никто с таким предложением не приходил».
«Это значит, что литовцам и эстонцам никто даже не предлагал! Если предлагал, то это предложение нужно обновить и сказать: друзья, либо вы участвуете, либо какие-то рейсы будут сокращены!» — заявил Витенбергс.
Юрис Пуце, цитируя сказку «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», отметил, что новому руководителю airBaltic фактически дали именно такую задачу. По его словам, со стороны никто ситуацию не решит, а если «пустить airBaltic ко дну», аэропорту потребуются многие годы, чтобы восстановиться.
Поэтому, считает Пуце, работу по спасению airBaltic должно взять на себя правительство. «Ни один инвестор, как думает и хотел бы Айнар Шлесерс, со стороны не придет и не даст денег. Здесь все нужно делать самим. Необходимо все реструктурировать, долги нужно немедленно рефинансировать! Сейчас правительство занимается манипулированием биржей. Сейчас нужно воспользоваться ситуацией, когда кредиторы испуганы и думают, что полностью потеряют свои деньги», — заявил Пуце.
Шлесерс дополнил его мысль: «Что бы сделал я: в один день разослал бы электронные письма всем кредиторам и сказал бы, что у нас банкротство, но мы хотели бы договориться, чтобы вы участвовали в процессе развития компании. Если нет — вы не получите ничего», — резко заявил он.
Так же категорично Шлесерс завершил свое выступление: «Нынешнее правительство не может решить эти проблемы. Глава Ryanair уже сказал, что до зимы airBaltic не доживет, обанкротится. Чтобы спасти эту компанию и решить ситуацию, это правительство должно уйти в отставку!»