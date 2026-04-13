Банкротство было бы самым простым, но худшим вариантом: в Банке Латвии высказались об airBaltic

Как ранее заявило Министерство сообщения, конфликт на Ближнем Востоке, рост цен на топливо и приостановка отдельных маршрутов существенно повлияли на расходы airBaltic, и для обеспечения стабильной работы до введения нового бизнес-плана компании необходим краткосрочный заем в размере 30 млн евро. Однако решение правительства о предоставлении airBaltic краткосрочного займа из-за позиции Союза зеленых и крестьян пока не поддержала комиссия Сейма по бюджету и финансам. Комиссия вернется к рассмотрению этого вопроса во вторник, 14 апреля.