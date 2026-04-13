Банкротство было бы самым простым, но худшим вариантом: в Банке Латвии высказались об airBaltic
Латвии нужно найти для airBaltic не очередную разовую помощь, а устойчивую модель финансирования, которая не нарушает правила ЕС. Об этом заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, подчеркнув, что крах национальной авиакомпании был бы самым простым, но одновременно самым плохим сценарием.
Мартиньш Казакс подчеркнул, что airBaltic является для Латвии стратегически важным предприятием.
По словам Казакса, допустить банкротство авиакомпании было бы самым простым, но наихудшим решением.
"Прежняя стратегия регулярных просьб о государственной поддержке себя исчерпала, и необходимо устойчивое решение по финансированию, которое не противоречит регулированию ЕС," - подчеркнул глава Банка Латвии.
По его словам, это дало бы Риге возможность стать региональным деловым центром и со временем вернуть статус балтийской метрополии. Кроме того, второй раз создать национальную авиакомпанию с базой в Риге Латвии вряд ли удастся, добавил Казакс.
Как сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня в понедельник созвала внеочередное заседание правительства для оценки ситуации в авиационной отрасли и в airBaltic.
Как указала Силиня, она приняла такое решение на основе информации от предпринимательских организаций и министерств о росте влияния конфликта на Ближнем Востоке на цены на топливо, что затрагивает экономику Латвии и особенно авиационную отрасль. "Текущая геополитическая ситуация требует оперативных действий, чтобы обеспечить непрерывность работы отрасли", - подчеркнула она.
Как ранее заявило Министерство сообщения, конфликт на Ближнем Востоке, рост цен на топливо и приостановка отдельных маршрутов существенно повлияли на расходы airBaltic, и для обеспечения стабильной работы до введения нового бизнес-плана компании необходим краткосрочный заем в размере 30 млн евро. Однако решение правительства о предоставлении airBaltic краткосрочного займа из-за позиции Союза зеленых и крестьян пока не поддержала комиссия Сейма по бюджету и финансам. Комиссия вернется к рассмотрению этого вопроса во вторник, 14 апреля.