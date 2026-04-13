"Сжигание денег", "финансовая яма" и другие обидные эпитеты: что говорят о предложении вложиться в airBaltic эстонские политики
Эстония не хочет спасать airBaltic: политики соседней страны называют подобные инвестиции "сжиганием денег" и предупреждают о рисках. Вместо этого страна делает ставку на конкуренцию авиакомпаний и развитие Таллинского аэропорта.
Как политики правящей коалиции, так и оппозиции Эстонии сдержанно оценивают возможности страны инвестировать в национальную авиакомпанию Латвии airBaltic, подчеркивая, что Эстонии следует ориентироваться на повышение конкурентоспособности Таллинского аэропорта. До сих пор Эстония отклоняла возможность приобретения акций airBaltic, и в настоящее время партии, представленные в парламенте, настаивают, что стране следует избегать прямого участия в финансово нестабильной компании.
Представитель парламентской фракции правящей Партии реформ Айвар Сеэрд заявил, что конкретного предложения от Латвии пока не поступало, однако он настроен скептически в отношении любой потенциальной сделки.
«Если подобные предложения поступают, их необходимо рассматривать, однако инвестиции через покупку долей капитала не обсуждаются. Эстония уже однажды отказалась, и с тех пор ситуация значительно ухудшилась», — отметил Сеэрд.
Он подчеркнул, что, хотя в последнем годовом отчете airBaltic наблюдалось небольшое сокращение убытков, это в основном связано с переоценкой займов, номинированных в долларах, а не с успешной деятельностью компании. «У airBaltic очень мало свободных денежных средств или ликвидных активов, тогда как ее долгосрочные обязательства превышают 400 миллионов евро. Большая часть этой суммы — почти 400 миллионов — вложена в облигации с огромной процентной ставкой 14,5%. Это крайне необычно и свидетельствует о высоком риске. Инвесторы ясно оценили риск компании как очень высокий; цены облигаций на бирже упали до 40% от их стоимости», — пояснил политик.
Сеэрд также отметил уязвимость компании к колебаниям цен на топливо, указав, что airBaltic хеджирует [страхует] лишь 10% затрат на топливо, тогда как, например, Lufthansa и Ryanair — до 80%.
«Покупка акций была бы равносильна сжиганию денег налогоплательщиков — это немыслимо», — заявил представитель правящей партии.
Представитель младшего партнера правительственной коалиции — либеральной партии «Эстония 200» Марек Рейнас выразил убеждение, что государство должно как можно меньше вмешиваться в частный бизнес. «В сфере авиации Эстония реализовала стратегию, поддерживая Таллинский аэропорт, чтобы обеспечить полеты различных авиакомпаний по множеству направлений. Я считаю, что это правильное решение», — сказал Рейнас. «Я бы не рекомендовал приобретать доли в капитале airBaltic — ни государству, ни компании, ни частному лицу. Это было бы крайне рискованное вложение», — признал политик.
Он добавил, что, хотя Эстония, безусловно, рассмотрит любое официальное предложение со стороны Латвии, северная соседняя страна не должна брать на себя ответственность за покрытие убытков airBaltic.
Глава фракции оппозиционной Социал-демократической партии Рейли Ранда заявила, что будущее авиационной отрасли остается неопределенным из-за роста цен на топливо и сильного конкурентного давления. «Обсуждая использование денег эстонских налогоплательщиков в столь нестабильной обстановке, мы должны действовать крайне ответственно. Потребности airBaltic в финансировании на протяжении многих лет были значительными и продолжают расти.
Я не вижу никаких причин или возможностей для участия государства Эстонии в, по сути, бесконечной финансовой яме», — сказала она, добавив, что опыт Таллинского аэропорта показывает, что рынок функционирует хорошо.
«Даже если одна авиакомпания уходит с маршрута, обычно ее место занимает другая. Конкуренция остается высокой, а новые участники рынка быстро завоевывают долю. С почти тремя миллионами пассажиров в год наш рынок логичен и достаточно привлекателен для авиакомпаний», — отметила Ранда. Она добавила, что Эстония приняла стратегически правильные решения, сохранив разнообразный авиационный портфель.
«В отличие от наших южных соседей, мы не зависим от одной авиакомпании. Если государство начинает явно поддерживать одну компанию, это подавляет конкуренцию и увеличивает будущие риски», — пояснила она.
Признавая, что для Латвии airBaltic является вопросом выживания государства, Ранда подчеркнула, что в Эстонии ситуация иная. «У нас хорошо функционирующая, основанная на конкуренции модель. С учетом неопределенности в авиационной отрасли мы не можем начинать заполнять бездонную яму airBaltic средствами эстонских налогоплательщиков», — сказала она. Несмотря на эти опасения, Ранда выразила надежду, что airBaltic решит свои финансовые проблемы и влияние на эстонских путешественников будет минимальным.
Представитель оппозиционной Центристской партии Анастасия Коваленко-Келварте указала, что ее партия уже несколько лет выступает против инвестиций в компанию, работающую с убытками. «Они столкнулись с серьезными проблемами, и такие инвестиции создадут значительные дополнительные расходы. Учитывая наш крайне негативный опыт с обанкротившейся национальной авиакомпанией Nordica, мы фактически приобрели бы убыточную долю, ценность которой вызывает большие сомнения», — сказала Коваленко-Келварте. По ее мнению, Эстонии следует сосредоточиться на диверсификации числа авиакомпаний в Таллинском аэропорту, чему, по ее оценке, мешает требование правительства о выплате дивидендов аэропортом.
Эстонский авиационный эксперт Свен Кукемелкс также отметил, что инвестиции Эстонии в airBaltic не были бы разумными. «Если бы государство хотело приобрести долю в airBaltic, нужно учитывать, что половина ее авиапарка выполняет полеты по заказу авиакомпаний третьих стран. Из оставшихся рейсов около 30% выполняются из Риги, примерно 10% — из Таллина и 10% — из Литвы. Вкладывать значительный капитал, чтобы получить, скажем, треть компании лишь ради обеспечения 10% рейсов, не выглядит хорошим или разумным инвестиционным планом», — пояснил эксперт.
Кукемелкс отметил, что, по его мнению, текущая ситуация существенно повлияет на летнее расписание airBaltic, однако настоящим испытанием станет переход на зимнее расписание в конце октября. «Думаю, наибольшие сокращения ожидаются в зимнем расписании, которое начинается в последнее воскресенье октября. Это будет момент истины — сколько мощностей останется и сколько маршрутов будет обслуживаться», — сказал он эстонской общественной телерадиокомпании ERR, одновременно заверив пассажиров, что правила Европейского союза гарантируют защиту: если что-то случится, у них есть право на компенсацию или авиакомпания обязана доставить их в пункт назначения. Кукемелкс также призвал людей покупать билеты на рейсы, отметив, что авиакомпаниям необходимы клиенты для продолжения работы. «В этом вопросе я достаточно оптимистичен.
Трудности airBaltic для Латвии — не новость. За последние 20 лет это было похоже на непрерывный сериал “Santa Barbara”, в ходе которого государство постоянно находило способы вкладывать все больше средств, в общей сложности превысив один миллиард евро», — сказал Кукемелкс.
Однако эксперт отметил, что в текущей ситуации роста цен на топливо повышение стоимости билетов неизбежно как для airBaltic, так и для других авиакомпаний.
Эстонская государственная авиакомпания Nordica (Nordic Aviation Group) в ноябре 2024 года объявила банкротство и прекратила деятельность после неудачной попытки приватизации. Компания столкнулась с острой нехваткой ликвидности, растущими убытками и неудачной сделкой с потенциальным инвестором Ларсом Тюсеном. Процесс банкротства продолжается, и к компании предъявлены значительные требования.
Сообщалось, что airBaltic планируется предоставить краткосрочный заем в размере 30 миллионов евро в связи с резким ростом цен на топливо. Его предоставление поддержало правительство, однако окончательное решение еще предстоит принять Сейму. В такой ситуации премьер-министр Латвии Эвика Силиня вновь хочет обсудить с Эстонией и Литвой, каким может быть вклад соседних стран. "Я считаю, что в Балтийском регионе нам нужно координировать авиацию совместно. Я обсужу сложившуюся ситуацию со своими балтийскими коллегами как в Эстонии, так и в Литве, поскольку знаю, что и они активно пользуются рейсами airBaltic", – сказала Силиня.