Слова экс-депутата об агрессии русских к латышам в 80-х вызвало споры в соцсетях
В Латвии вспыхнул спор о памяти 1980–1990-х: одни вспоминают страх, уличные драки и ненависть по национальному признаку, другие называют это ложью, политической манипуляцией и попыткой снова расколоть общество.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что, по мнению бывшего депутата Дзинтарса Абикиса, Латвии пришлось восстанавливать независимость после распада СССР в атмосфере ненависти, демографического кризиса и разрухи. Во время интервью Абикис заявил, что в обществе царило огромное напряжение, которое нередко перерастало в открытую ненависть к коренной нации.
Он даже вспомнил поездку на автобусе в Болдераю, где на всех остановках были надписи, направленные против латышей, такие как: «Убить латыша — все равно что посадить дерево. Озеленим Ригу!»
Депутат говорит, что эта агрессия проявлялась и в прямых физических угрозах. Например, когда Абикис работал учителем в 1-й средней школе, после школьных мероприятий регулярно приходилось вызывать милицию, чтобы ученики могли безопасно добраться домой, потому что снаружи их с палками ждали враждебно настроенные группы.
Что о таком радикальном мнении думают другие латыши? Реакция общества оказалась крайне противоречивой. Комментарии под видео, которых оказалось более 400, раскололись на несколько лагерей — от полного согласия до жестких обвинений во лжи и разжигании ненависти.
«Все так и было»
Часть комментаторов утверждает, что прекрасно помнит атмосферу позднего СССР и считает слова Абикиса правдивыми.
Один из самых характерных комментариев:
«Русским фанатам дешевой колбасы, квартир и пломбира это не нравится, но таким как я, кто пережил советские времена и с детства слышал в свой адрес “Ганс”, остается согласиться на все 100%.»
Другие вспоминают драки между школами и этническое напряжение: «Две школы — русская и латышская. Ни одно мероприятие не обходилось без драки. Однажды даже спецподразделение приезжало в полном снаряжении.»
Еще один пользователь пишет: «Да, времена были довольно страшные. По вечерам находиться на улице было опасно. И все правда — и про банды, и про нападения из-за национальности». Некоторые отмечают, что в небольших городах ситуация была спокойнее, но в Риге конфликты действительно существовали: «За Ригу могу согласиться. В маленьких городах ситуация не была настолько драматичной».
Появились и личные истории: «Моего двоюродного брата русские избили ногами из-за ленточки на воротнике. Их было восемь против одного».
«Это ложь и разжигание ненависти»
Но не менее многочисленной оказалась противоположная сторона. Многие категорически отвергают слова бывшего депутата и называют их выдумкой.
Один из самых популярных комментариев:
«Как можно так лгать! Я жила в то время, но никогда ничего подобного не видела и не слышала».
Другие пишут: «Ездил в Больдераю постоянно — никаких таких надписей никогда не видел», «Кажется, мы жили в разных Латвиях», «Очередной разжигатель ненависти».
Некоторые уверены, что политик сознательно преувеличивает прошлое ради политического эффекта: «Интересно, сколько ему заплатили за такие глупости?»
«Перед каждыми выборами из шкафов снова вытаскивают старых политиков, а виноваты опять русские и оккупация».
Часть пользователей вообще считает, что межнациональные драки были обычными подростковыми конфликтами, а не проявлением этнической ненависти: «Школы дрались между собой — мы им, они нам. Но в этом были виноваты обе стороны».