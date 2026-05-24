Экс-депутат Сейма: то, что Латвия выжила после СССР, - настоящее чудо
Бывший депутат Дзинтарс Абикис рассказал, в какой атмосфере ненависти, демографического кризиса и разрухи Латвии пришлось восстанавливать независимость после распада СССР.
Бывший депутат Верховного совета и многолетний депутат Сейма Дзинтарс Абикис подчеркивает — последствия советской оккупации, оставленные в Латвии, были гораздо тяжелее, чем в любой другой европейской стране, освободившейся от коммунизма, и то, что сегодня Латвия стала развитым и благополучным государством, следует считать большим чудом.
Демографический кризис и вызовы в образовании
Говоря о ситуации в современной Латвии, необходимо учитывать чрезвычайно тяжелые стартовые условия, из которых нации пришлось выбираться, говорит Дзинтарс Абикис.
«Одной из крупнейших угроз была критическая демографическая ситуация, потому что доля латышей в государстве сократилась до 53 процентов. Кроме того, право участвовать в выборах имели и представители советской армии, что добавляло более 100 тысяч избирателей, поэтому теоретически у сторонников независимости шансы победить на выборах были минимальными.
В сфере образования картина была столь же тревожной, поскольку в латышских школах обучались уже только 51,9 % детей. Учитывая, что на латышском потоке учились одиннадцать лет, а на русском — десять, фактически в русских школах детей было даже больше, чем в латышских».
Повседневная ненависть и физические угрозы
Абикис напоминает, что в обществе царило огромное напряжение, которое нередко перерастало в открытую ненависть к коренной нации.
Он вспоминает поездки на автобусе в Болдераю, где на всех остановках были надписи, направленные против латышей, такие как: «Убить латыша — все равно что посадить дерево. Озеленим Ригу!»
Эта агрессия проявлялась и в прямых физических угрозах. Например, когда Абикис работал учителем в 1-й средней школе, после школьных мероприятий регулярно приходилось вызывать милицию, чтобы ученики могли безопасно добраться домой, потому что снаружи их с палками ждали враждебно настроенные группы.
Разрушенное хозяйство и упадок промышленности
Экономическая и промышленная среда также была оставлена в полном запустении. В руководстве крупных заводов 90% директоров, особенно в больших городах, были приезжими, или колонистами, которых не заботило будущее этих предприятий в независимой Латвии; их главной целью было распродать активы и быстро получить личную выгоду.
Дзинтарс Абикис, который десять лет параллельно с работой учителя трудился грузчиком на Рижском молочном комбинате, вспоминает огромную грязь и бардак, царившие на территориях заводов и вокруг них. «Следы этого наследия советской халатности в сельских регионах заметны еще сегодня, где в садах исторических усадеб и рядом с ними до сих пор возвышаются построенные в советское время многоквартирные дома и руины старых мастерских».