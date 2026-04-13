"Это стратегический актив": еще одна организация вступилась за airBaltic, над которым опять нависли тучи
Прямое авиасообщение из Риги является основой международной конкурентоспособности латвийских экспортеров, поэтому Латвийская ассоциация экспортеров The Red Jackets призывает Сейм обеспечить краткосрочную финансовую стабилизацию airBaltic в размере 30 миллионов евро, одновременно начав разработку четкого долгосрочного плана стабилизации и рекапитализации компании.
Для экспортирующих предприятий авиаперелеты являются такой же критически важной инфраструктурой, как порты, железные дороги или электросети. Потеря прямых рейсов означает переход на стыковочные перелеты, что создает для экспортеров ощутимые дополнительные расходы: более длительные командировки, более высокие затраты на поездки и более сложную логистику при обслуживании клиентов и партнеров.
«Для экспортеров, конкурирующих на международных рынках, расходы накапливаются быстро и в совокупности подрывают их конкурентоспособность по сравнению с компаниями в странах, где есть сильные национальные авиаперевозчики или более широкие альтернативы в сегменте авиаперевозок. В нынешних геополитических условиях сильная национальная авиакомпания является стратегическим активом, который позволяет латвийским предприятиям быть более продуктивными, быстрыми и присутствующими на международных рынках», — подчеркивает совет ассоциации.
Совет ассоциации призывает Сейм утвердить краткосрочную финансовую стабилизацию в размере 30 миллионов евро, чтобы нейтрализовать влияние внешних шоков. В результате конфликта на Ближнем Востоке цены на авиационное топливо удвоились. Это обстоятельства, находящиеся вне контроля компании и влияющие на всю авиационную отрасль Европы.
Исследования показывают, что увеличение прямых авиасообщений на 10 процентов ведет к росту ВВП региона на 0,5 процента, а занятости — на 1,6 процента. airBaltic предоставляет экспортные авиационные услуги и является значительным работодателем в экономике Латвии, обеспечивая около 2800 хорошо оплачиваемых рабочих мест в самой компании, а также значительно больше — у поставщиков и связанных предприятий. Сохранение и развитие airBaltic будет способствовать росту экономики Латвии, причем положительный эффект существенно превысит необходимый заем в размере 30 миллионов евро.
В то же время ассоциация считает, что airBaltic не должна находиться в собственности государства с контрольным пакетом, и призывает без промедления продолжить приватизацию одновременно с рекапитализацией, установив конкретные контрольные точки и внедрив принципы надлежащего управления. Регулярное вложение государственных средств не является устойчивой основой для роста компании и может быть лишь временным решением в чрезвычайных обстоятельствах.
Ранее, как сообщал Otkrito.lv, две отрасли экономики Латвии попросили депутатов Сейма не банкротить авиакомпанию airBaltic.