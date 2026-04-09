Две отрасли экономики Латвии просят депутатов Сейма не банкротить авиакомпанию airBaltic
Латвийская ассоциация туристических агентств и операторов (ALTA) и Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов (LVRA) решительно призывают Бюджетно-финансовую (налоговую) комиссию Сейма и депутатов Сейма своевременно принять решение о предоставлении краткосрочного финансирования для национальной авиакомпании airBaltic.
Ассоциации отмечают, что в настоящий момент, непосредственно перед началом летнего туристического сезона, непрерывность деятельности airBaltic имеет критическое значение для экономики Латвии. Авиационная связанность является важнейшим условием для въездного и выездного туризма, а также для конкурентоспособности Латвии на международном рынке.
"Любые сбои в работе авиакомпании в этот период приведут к прямому и существенному негативному воздействию на всю туристическую отрасль, включая уже заключенные сделки, бронирования и обязательства перед клиентами по всей Европе".
"Въездной туризм Латвии как экспортная отрасль с объемом экспорта более 1,4 миллиарда евро уже сейчас функционирует в сложных условиях. Дополнительная нестабильность в авиационном секторе на данном этапе создаст несоразмерные риски для всей отрасли и экономики Латвии в целом", - указывают турагенты и рестораторы.
Также следует учитывать, что сектор выездного туризма уже взял на себя значительные финансовые обязательства перед клиентами и поставщиками услуг. Любые перебои в авиасообщении или неопределенность могут создать значительную финансовую нагрузку для туристических компаний.
"После сезона должна последовать четкая, структурированная и целенаправленная оценка деятельности компании и ее реструктуризация, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем", - заключают предприниматели.