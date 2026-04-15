"Пусть закладывают свои должности": политиков призвали лично отвечать за деньги для airBaltic
Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага призвала политиков взять на себя полную ответственность за решения, связанные с предоставлением государственного займа национальной авиакомпании airBaltic.
В социальной сети Facebook она заявила, что депутаты должны «заложить» свои должности ради краткосрочного займа авиакомпании до осени: «Пусть политики поставят в "залог" свои должности под краткосрочный заем авиакомпании до осени! И пусть срок возврата займа будет до выборов в Сейм».
По мнению Ванаги, если политики действительно уверены в возврате средств, они должны быть готовы публично подтвердить свою ответственность. В частности, она предложила, чтобы в случае невозврата займа они отказались от занимаемых должностей как минимум на три года.
«Пусть каждый депутат, который будет голосовать за выделение денег, подаст заявление о том, что сам отказывается от должностей (в Сейме, правительстве), беря на себя ответственность за свое голосование. Если есть такая уверенность в возврате займа — пусть докажут!»
Ранее Министерство сообщения Латвии сообщило, что на финансовое положение airBaltic существенно повлияли внешние факторы — конфликт на Ближнем Востоке, рост цен на топливо и приостановка отдельных маршрутов. В связи с этим, для обеспечения стабильной работы компании до внедрения нового бизнес-плана ей необходим заем в размере 30 миллионов евро.