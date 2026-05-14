"Летать по "вишневым" ценам больше нельзя": эксперт жестко высказался о проблемах airBaltic
Латвийская авиакомпания airBaltic остается предметом национальной гордости, но ее финансовая модель больше не работает. Эксперт предупреждает: прежняя стратегия привела компанию к системным проблемам и ждать другого результата уже бессмысленно.
Присяжный адвокат и налоговый эксперт Янис Зелменис считает airBaltic одним из немногих латвийских проектов, которым страна действительно может гордиться. Однако, по его мнению, авиакомпании необходимы серьезные изменения, поскольку нынешняя бизнес-модель больше не приносит желаемого результата.
В интервью программе «Nra.lv TV sarunas» Зелменис заявил:
«Я считаю airBaltic гордостью Латвии. Это единственное, что у нас отличается в лучшую сторону по сравнению с Эстонией и Литвой», — подчеркнул эксперт.
По словам Зелмениса, авиация — важная отрасль, которая дает значительный вклад в экономику страны, однако сама по себе она крайне сложна и редко бывает сверхприбыльной. «Авиация в мире в целом не является особенно прибыльной отраслью. У нее свои большие вызовы, очень мало действительно сверхприбыльных авиакомпаний. И они очень специфические. Emirates и Turkish Airlines — это вообще отдельная история», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что авиационный бизнес нельзя сравнивать с высокодоходными сферами вроде криптовалют. «Авиация — это не криптобиржа», — заявил Зелменис.
Главную проблему airBaltic он видит в том, что компания продолжает придерживаться модели, которая уже неоднократно показывала слабые результаты. «Есть принцип: если ты систематически делаешь одно и то же и получаешь негативный результат, нельзя ожидать, что внезапно получится что-то другое», — сказал эксперт. По его мнению, нынешняя стратегия компании, основанная на дорогом авиапарке, высоких расходах на топливо и одновременно низких ценах на билеты, не может считаться успешной.
«Летать с дорогим флотом и дорогим топливом во множество стран по “вишневым” ценам — очевидно, не формула успеха», — отметил Зелменис.
Он считает, что компании необходимо пересмотреть всю комбинацию расходов и доходов. «Что-то в этой комбинации нужно менять. Вопрос только — что именно и как», — подчеркнул эксперт.