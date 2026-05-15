Почти 100 000 евро дохода: опубликована декларация задержанного главы Госканцелярии
Отдел новостей

LETA

Отстраненный от должности директор Госканцелярии Райвис Кронбергс задекларировал доходы в 97 тысяч евро и рост долгов до 32 тысяч, а спустя месяцы после подачи декларации был задержан KNAB в рамках "дела лесопромышленников".

Райвис Кронбергс в прошлом году заработал 97 066 евро, свидетельствует поданная им декларация должностного лица за 2025 год. Это были его единственные доходы в прошлом году. Прошлый год стал первым полным годом, который он провел на посту директора Государственной канцелярии.

В конце 2025 года в собственности Кронбергса находилась недвижимость в Олайнской волости, а во владении - автомобиль BMW IX 2022 года выпуска. В прошлом году Кронбергс увеличил свои накопления наличных денег на 500 евро - до 2000 евро, а его долговые обязательства выросли с 6000 евро в 2024 году до 32 846 евро в прошлом году. Также у Кронбергса были накопления в частных пенсионных фондах и страхование жизни.

Кронбергс начал работу на посту директора Государственной канцелярии 12 августа 2024 года. До этого с конца 2021 года он был госсекретарем Министерства земледелия.

