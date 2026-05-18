В Латвии прошла операция по борьбе с неизлечимой и крайне опасной для людей болезнью
Фото: LETA
Так выглядит вакцина для диких животных.
Продовольственно-ветеринарная служба (Pārtikas un veterinārais dienests) завершила этой весной вакцинацию диких животных против бешенства в восточном приграничье Латвии. Вакцинация продолжалась две недели, в течение которых приманки с вакциной разбрасывались с воздуха с использованием легкомоторных самолетов.

Вакцины предназначены для диких животных — лис и енотовидных собак, поскольку именно они являются основным источником бешенства в природе.

Вакцинация диких животных против бешенства проводится весной и осенью. Благодаря этому бешенство в Латвии удалось искоренить — последний случай бешенства у диких животных был зафиксирован в 2010 году, а у домашних животных — в 2012 году. Всемирная организация здравоохранения животных в 2015 году официально признала Латвию страной, свободной от бешенства.

Бешенство — опасное неизлечимое инфекционное заболевание, угрожающее жизни животных и людей. Домашние животные, чаще всего непривитые собаки и кошки, заражаются бешенством после контакта с больными дикими животными. Единственной эффективной мерой профилактики бешенства является своевременная вакцинация животных против этого заболевания.

Разработанная Продовольственно-ветеринарной службой программа по борьбе с бешенством утверждена и софинансируется Европейской комиссией.

