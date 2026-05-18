В Латвии прошла операция по борьбе с неизлечимой и крайне опасной для людей болезнью

Вакцинация диких животных против бешенства проводится весной и осенью. Благодаря этому бешенство в Латвии удалось искоренить — последний случай бешенства у диких животных был зафиксирован в 2010 году, а у домашних животных — в 2012 году. Всемирная организация здравоохранения животных в 2015 году официально признала Латвию страной, свободной от бешенства.