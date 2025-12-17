Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 12:45
Кому и насколько поднимут социальные выплаты в Латвии с 2026 года? Полный обзор изменений
С 1 января 2026 года в Латвии вступает в силу ряд масштабных изменений в социальной сфере, направленных на повышение благосостояния семей, пенсионеров и социально незащищенных групп населения. Министерство благосостояния подготовило подробный обзор всех нововведений — от автоматического пересчета пенсий до новых мер поддержки для опекунов и приемных семей.
С 1 января 2026 года:
- Минимальная месячная зарплата в рамках нормального рабочего времени вырастет и составит 780 евро
- Единовременное пособие при рождении ребенка составит 600 евро (ранее – 421,17 евро).
- Пособие по уходу за ребенком до полутора лет будет 298 евро в месяц (ранее – 171 евро), и оно будет пересматриваться каждые два года. Увеличатся также взносы социального страхования для накопления страхового стажа для пенсий, по безработице и инвалидности, так как взносы будут производиться от увеличенного размера пособия.
- Государственное семейное пособие также будет выплачиваться за детей в возрасте от 16 до 20 лет, которые учатся в колледже или университете на дневном отделении (в настоящее время выплачивается только за детей, обучающихся в учебных заведениях общего или профессионального образования).
- Будет расширен круг социально застрахованных лиц: предусмотрено, что за неработающих опекунов из основного государственного бюджета будут производиться обязательные взносы государственного социального страхования на пенсионное страхование, страхование на случай безработицы и инвалидности с объекта в размере 171 евро. В свою очередь, для неработающих родителей, получающих пособие по уходу за ребенком с инвалидностью, объект обязательных взносов составит 413,43 евро в месяц (ранее — 71,14 евро).
- Пособие опекуну на содержание ребенка составит 390 евро в месяц на ребенка до 6 лет или 468 евро в месяц на ребенка в возрасте 7–17 лет (ранее — 215/258 евро соответственно).
- Вознаграждение за исполнение обязанностей опекуна составит 298 евро в месяц, оно будет пересматриваться каждые два года (ранее — 54,07 евро).
- Пособие по усыновлению составит 195 евро в месяц на ребенка до 6 лет или 234 евро на ребенка в возрасте 7–17 лет (ранее — 107,5/129 евро).
- Вознаграждение за уход за усыновляемым ребенком, независимо от возраста ребенка, составит 70% от средней по стране зарплаты, с которой уплачиваются взносы социального страхования, или 1041 евро (ранее минимальный размер составлял 171 евро).
- Единовременное вознаграждение за усыновление ребенка составит 2433 евро (ранее — 1422,87 евро).
- Вознаграждение за исполнение обязанностей для приемных семей составит 298 евро в месяц, оно будет пересматриваться каждые два года; сохранятся существующие коэффициенты за уход за двумя или тремя детьми, а также будут введены дополнительные коэффициенты за уход за большим количеством детей (ранее — 171 евро за уход за одним ребенком).
- Оплата труда специализированных приемных семей составит 1560 евро в месяц. Дополнительно в 2026 году постепенно будут вводиться новые услуги поддержки для специализированных приемных семей, включая услугу «момент передышки», страхование гражданско-правовой ответственности и медицинское страхование.
- С установлением минимального размера пособия на содержание — 390 евро на ребенка до 6 лет или 468 евро на ребенка 7–17 лет (ранее — 215/258 евро) — увеличатся государственные компенсации самоуправлениям на пособия для содержания детей в приемных семьях. Государственная компенсация самоуправлениям на эти цели в среднем в месяц будет увеличена: за детей до семи лет — с 53 евро до 225 евро (прирост 172 евро), а за детей от семи лет — с 64 евро до 270 евро (прирост 206 евро).
- Продолжится выплата родительского пособия работающим в размере 75%. Еще на один год — до конца 2026 года — продлена норма, предусматривающая повышенную долю выплаты родительского пособия работающим получателям родительского пособия.
- Увеличится поддержка родителей преждевременно родившихся детей. В период выплаты родительского пособия впредь будет засчитываться только отпуск по родам, а не весь период выплаты пособия по материнству. Таким образом, для родителей, у которых ребенок родился преждевременно, срок выплаты родительского пособия будет продлен на период, на который ребенок появился на свет раньше установленного срока родов.
- В дальнейшем пособие по отцовству будет назначаться за 10 рабочих дней предоставленного отпуска за каждого из родившихся в одних родах двух или более детей — отцу ребенка или лицу, участвующему в уходе за такими детьми. Аналогичное условие будет действовать и в случае одновременного усыновления двух и более детей.
- Продолжится постепенное восстановление доплат к пенсии за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года. В 2026 году их назначат жителям, которые вышли на пенсию в 2018, 2019 и 2020 годах.
- Финансирование вознаграждения ассистентов и сопровождающих лиц для людей с инвалидностью за один час оказания услуги в 2026 году будет обеспечено в размере, который ни в одном месяце не будет меньше установленной в стране минимальной почасовой тарифной ставки. Размер вознаграждения за один час услуги в феврале 2026 года установлен в размере не менее 6,03 евро, а в ноябре — не менее 5,77 евро. В остальные месяцы 2026 года вознаграждение сохранится на прежнем уровне — 5,72 евро в час.
- Увеличатся размеры государственного пособия социального обеспечения. Для лиц, достигших пенсионного возраста, оно составит 187 евро в месяц (ранее — 166 евро), в случае потери кормильца для детей до семи лет — 213 евро в месяц (ранее — 189 евро), с семи лет — 255 евро в месяц (ранее — 226 евро). Размер пособия для лиц с III группой инвалидности составит 187 евро в месяц (ранее — 166 евро), а для людей с III группой инвалидности с детства — 213 евро в месяц (ранее — 189 евро). Для I и II групп инвалидности размер пособия, как и прежде, будет зависеть от степени тяжести и статуса занятости (неработающим полагается доплата).
- Увеличатся размеры минимальных пенсий по возрасту. База для расчета минимальной пенсии по возрасту увеличится со 189 евро до 213 евро, а для лиц с инвалидностью с детства — с 226 евро до 255 евро. Размер минимальной пенсии по возрасту определяется путем применения к базе расчета коэффициента 1,2; за каждый год стажа, превышающий 20 лет, размер увеличивается на 2% от базы расчета.
- Увеличатся размеры минимальных пенсий по инвалидности. База для расчета минимальной пенсии по инвалидности увеличится со 189 евро до 213 евро, для лиц с инвалидностью с детства — с 226 евро до 255 евро. В случае III группы инвалидности пенсия устанавливается в размере базы расчета. При определении минимальной пенсии для I и II групп к базе применяются коэффициенты: для I группы — 1,6, для II группы — 1,4. Также увеличится минимальный размер возмещения за потерю трудоспособности — он не может быть меньше минимальной пенсии по инвалидности для соответствующей группы.
- Увеличатся размеры минимальных пенсий по случаю потери кормильца и возмещений за потерю кормильца. Минимальный размер для каждого ребенка с рождения до достижения семи лет составит 213 евро (ранее — 189 евро), для лиц с инвалидностью с детства — 255 евро (ранее — 226 евро).
- Государственное социальное пособие участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и семьям умерших участников ликвидации составит 187 евро (ранее — 166 евро).
- Порог гарантированного минимального дохода (GMI) для первого или единственного лица в домохозяйстве составит 187 евро (до этого — 166 евро), для остальных лиц в домохозяйстве — 131 евро (до этого — 116 евро).
- Порог дохода нуждающегося домохозяйства для первого или единственного лица в домохозяйстве составит 425 евро (до этого — 377 евро), для остальных лиц в домохозяйстве — 298 евро (до этого — 264 евро).
- Максимальный размер порога дохода малообеспеченного домохозяйства для первого или единственного лица в домохозяйстве составит 680 евро (до этого — 604 евро), для остальных лиц в домохозяйстве — 476 евро (до этого — 423 евро).
- Увеличится минимальная поддержка сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по достижении совершеннолетия после внесемейного ухода. Пособие на ежемесячные расходы составит 187 евро в месяц (до этого — 166 евро), для молодого человека с инвалидностью — 255 евро (до этого — 226 евро). Единовременное пособие на начало самостоятельной жизни вырастет до 340 евро (до этого — 302 евро), для молодого человека с инвалидностью — 510 евро (до этого — 453 евро). Единовременное пособие на приобретение предметов быта и мягкого инвентаря вырастет до 1445 евро (до этого — 1283 евро).
С 1 апреля 2026 года
- Будет обеспечен автоматический пересчет пенсий. Первый автоматический пересчет пенсий состоится 1 апреля 2026 года и в дальнейшем будет проводиться ежегодно.
С 1 июля 2026 года
- Будет введен дополнительный критерий для получения родительского пособия. А именно: с 1 июля 2026 года родительское пособие будет назначаться на ребенка, которому присвоен персональный код, чей статус в Регистре физических лиц является активным и который постоянно проживает на территории Латвии. Данное условие установлено в большинстве стран-членов Европейского союза, чтобы родительское пособие не выплачивалось гражданам третьих стран, которые прибывают в страну на короткий период занятости, в то время как второй родитель и дети проживают в третьей стране.