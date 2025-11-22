Сейм увеличивает выплаты семьям с детьми: что изменится с 2026 года
Со следующего года планируется увеличить ряд государственных социальных выплат, чтобы обеспечить больший поддержкy семьям с детьми. Такое решение было поддержано в пятницу, 21 ноября, на заседании парламентской Комиссии по бюджету и финансам (налогам).
«Существенное увеличение государственной поддержки семьям с детьми — стратегически правильный шаг и один из видимых действий по решению демографических проблем», — отмечает председатель Комиссии по бюджету и финансам Анда Чакша.
Изменения в выплатах
Поправки к Закону о государственных социальных пособиях предусматривают, что в дальнейшем пособие по уходу за ребенком будет выплачиваться до возраста 1,5 лет (вместо нынешних двух лет). Размер пособия планируется увеличить с нынешних 171 евро до 298 евро в месяц за ребенка в возрасте до полутора лет. Для детей, которые родятся до 2 ноября следующего года, пособие продолжит выплачиваться до исполнения ребёнку двух лет.
Изменения затронут также семейное государственное пособие для детей, которые учатся. Пособие на ребенка в возрасте от 16 до 20 лет можно будет получать и если он обучается в колледже или учится в вузе очно и не состоит в браке. Таким образом, выплата будет восстановлена для семей, чьи дети продолжают обучение в университетах или колледжах, и продлится до 20-летнего возраста. Сейчас пособие выплачивается только за детей, которые учатся в средней или профессиональной школе.
Другие выплаты
Со следующего года увеличится и единовременное пособие при рождении ребенка — до 600 евро (вместо нынешних 421,17 евро).
Будет повышено и пособие опекуну на содержание ребенка:
- за ребёнка до 7 лет — 390 евро в месяц (вместо 215 евро),
- за ребёнка от 7 до 18 лет — 468 евро в месяц (вместо 258 евро).
Планируется повысить и вознаграждение за уход за ребенком, который подлежит усыновлению. С 2026 года оно составит 1041 евро в месяц — 70% от средней зарплаты, облагаемой социальными взносами. Если выплата уже назначена в 2025 году и продолжится в следующем, её размер составит до 956 евро в месяц.
Также планируется повышение вознаграждения за выполнение обязанностей опекуна — до 298 евро в месяц (вместо 54,07 евро). Поправки в Закон о государственном социальном страховании предусматривают, что за неработающих опекунов государство будет делать обязательные взносы в пенсионное, страхование от безработицы и инвалидности.
Будет повышено и пособие на усыновлённого ребенка:
- до 7 лет — 195 евро в месяц (вместо 107,5 евро),
- от 7 до 18 лет — 234 евро в месяц (вместо 129 евро).
Единовременное вознаграждение за усыновление ребенка вырастет с нынешних 1422,87 евро до 2433 евро со следующего года.
Поправки в Закон о страховании по беременности и болезни предусматривают, что и в следующем году пособие для работающих родителей сохранится в прежнем размере — 75% от зарплаты.
Для улучшения материальных мер поддержки семей с детьми предусмотрено дополнительное финансирование в размере 42 млн евро в следующем году. На поддержку детей, находящихся вне семейного окружения, выделят 24,1 млн евро.
Голосование по законопроектам во втором — окончательном — чтении состоится на заседании Сейма 3 декабря.