Сейм увеличивает выплаты семьям с детьми: что изменится с 2026 года

Изменения затронут также семейное государственное пособие для детей, которые учатся. Пособие на ребенка в возрасте от 16 до 20 лет можно будет получать и если он обучается в колледже или учится в вузе очно и не состоит в браке. Таким образом, выплата будет восстановлена для семей, чьи дети продолжают обучение в университетах или колледжах, и продлится до 20-летнего возраста. Сейчас пособие выплачивается только за детей, которые учатся в средней или профессиональной школе.