Попытка двойного убийства в Марупе: мать отравила семью неизвестным веществом
В Марупе арестована женщина, подозреваемая в попытке отравить своего супруга и малолетнего ребенка. Благодаря медикам всех удалось спасти, и сейчас полиция расследует обстоятельства трагедии.
По делу о попытке двойного убийства, произошедшей на прошлой неделе в Марупе, арестована женщина, в понедельник вечером сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) «Panorāma». В программе сообщается, что одна женщина, предположительно из-за семейного конфликта, 8 декабря в Марупе отравила своего супруга и ребенка пока неизвестным веществом, после чего попыталась лишить жизни и себя.
Согласно информации программы, родственница обнаружила всех троих и вызвала Службу неотложной медицинской помощи (NMPD). Медикам удалось спасти всех членов семьи. Женщина арестована по подозрению в попытке двойного убийства, полиция продолжает расследование.
Руководитель внешних коммуникаций NMPD Арита Фреймане подтвердила программе, что в указанную дату служба получила вызов в Марупе. Она указала, что на место происшествия прибыли три бригады медиков, которые доставили трех человек в больницу в стабильном состоянии и в сознании, при этом один из пострадавших был несовершеннолетним.
В свою очередь представитель Управления криминальной полиции Вячеслав Гудовский подтвердил программе, что начат уголовный процесс по факту обнаружения в частном доме в Марупе семьи из трех человек, находившихся под сильным воздействием медикаментов. Уголовный процесс начат по части 4 статьи 15 и пункту 2 статьи 118 Уголовного закона — по факту попытки убийства двух лиц, после чего лицо попыталось совершить самоубийство, отравив себя веществом неизвестного на данный момент происхождения. Гудовский отметил, что назначены экспертизы и выясняются обстоятельства произошедшего. Ранее семья в поле зрения полиции не попадала.
Полиция не раскрыла программе более подробную информацию ни о пострадавших, ни об арестованной. Известно, что ребенок, которого отравила собственная мать, является малолетним, то есть еще не достиг 14-летнего возраста.