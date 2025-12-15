Попытка двойного убийства в Марупе: мать отравила семью неизвестным веществом

В свою очередь представитель Управления криминальной полиции Вячеслав Гудовский подтвердил программе, что начат уголовный процесс по факту обнаружения в частном доме в Марупе семьи из трех человек, находившихся под сильным воздействием медикаментов. Уголовный процесс начат по части 4 статьи 15 и пункту 2 статьи 118 Уголовного закона — по факту попытки убийства двух лиц, после чего лицо попыталось совершить самоубийство, отравив себя веществом неизвестного на данный момент происхождения. Гудовский отметил, что назначены экспертизы и выясняются обстоятельства произошедшего. Ранее семья в поле зрения полиции не попадала.