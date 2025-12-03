Сейм ужесточает выплату пенсий по выслуге лет: что изменится с 2027 года

Сейм утвердил в окончательном чтении поправки к закону о пенсиях по выслуге сотрудников системы Министерства внутренних дел, имеющих специальные служебные звания; поправки к закону о пенсиях по выслуге военнослужащих; поправки к закону о пенсиях по выслуге сотрудников учреждений системы Министерства внутренних дел и Управления мест заключения, имеющих специальные служебные звания; поправки к закону о пенсиях по выслуге дипломатов; поправки к закону о пенсиях по выслуге сотрудников Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией; поправки к закону о пенсиях по выслуге сотрудников Службы неотложной медицинской помощи; поправки к закону о пенсиях по выслуге артистов профессиональных оркестров, хоров, концертных организаций, артистов театра и цирка и артистов балета за творческую работу; поправки к закону о пенсиях по выслуге сотрудников учреждений государственной безопасности и поправки к закону о военной службе.