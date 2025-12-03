Сейм ужесточает выплату пенсий по выслуге лет: что изменится с 2027 года
Сейм принял в окончательном чтении поправки к девяти законам, которые предусматривают постепенные изменения в действующей системе пенсий по выслуге лет с 2027 года.
Поправки входят в пакет законопроектов, сопровождающих проект государственного бюджета на 2026 год и законопроект о бюджетных рамках на ближайшие три года.
Сейм утвердил в окончательном чтении поправки к закону о пенсиях по выслуге сотрудников системы Министерства внутренних дел, имеющих специальные служебные звания; поправки к закону о пенсиях по выслуге военнослужащих; поправки к закону о пенсиях по выслуге сотрудников учреждений системы Министерства внутренних дел и Управления мест заключения, имеющих специальные служебные звания; поправки к закону о пенсиях по выслуге дипломатов; поправки к закону о пенсиях по выслуге сотрудников Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией; поправки к закону о пенсиях по выслуге сотрудников Службы неотложной медицинской помощи; поправки к закону о пенсиях по выслуге артистов профессиональных оркестров, хоров, концертных организаций, артистов театра и цирка и артистов балета за творческую работу; поправки к закону о пенсиях по выслуге сотрудников учреждений государственной безопасности и поправки к закону о военной службе.
Поправки не затронут тех, кто на момент их вступления в силу имеет или будет иметь право на пенсию по выслуге в соответствии с действующим законодательством (квалифицируется на пенсию по выслуге по возрасту и стажу, даже если продолжает работать).
"В настоящее время пенсия по выслуге назначается в зависимости от стажа работы по определенной должности, профессии и возраста. Однако в разных отраслях действуют разные правила. Это привело к неравенству между профессиями: для одних условия назначения пенсии проще, для других - сложнее. Кроме того, данные условия не пересматриваются регулярно с учетом изменений на рынке труда и в отраслях, и госбюджету это обходится все дороже", - заявила председатель бюджетной комиссии Анда Чакша.
Поправки к закону предусматривают постепенное изменение системы, затрагивающее тех работников, которые до сих пор могли выйти на пенсию раньше общего пенсионного возраста, в том числе военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, пограничников, пожарных и других. В будущем пенсия по выслуге будет назначаться только тем, чья работа связана с высоким риском для здоровья и жизни, например, пожарным и спасателям.
Изменения призваны сократить различия между получателями пенсий по выслуге и остальными членами общества, создав более справедливую систему. Изменения будут вводиться начиная с 2027 года, но в то же время планируется сохранить социальную защиту для тех, чья работа связана с особым риском или общественной безопасностью.
Поправки предусматривают постепенное увеличение стажа и возраста пенсии по выслуге на шесть месяцев каждый год в течение пяти лет, а также исключение последних двух месяцев из расчета пенсии. Для лиц, у которых на 1 января 2027 года стаж будет составлять менее 10 лет, формула расчета пенсии по выслуге также будет изменена. Пенсия будет рассчитываться исходя из вознаграждения, полученного за последние 10 календарных лет, заканчивающихся за два месяца до даты ухода со службы.
Минимальный и максимальный размеры пенсии по выслуге будут снижены на 10-20%, чтобы выровнять ее между различными учреждениями.
Прокуроры и судьи будут исключены из числа профессий, дающих право на пенсию по выслуге, и для них будет установлена специальная пенсия, как и для дипломатов. Поправки затронут также балетных, цирковых и хоровых артистов, оркестрантов, солистов, вокалистов и театральных актеров - для этих профессий предусмотрены меры поддержки, включая переобучение другим профессиям.
Пенсии по выслуге в будущем не будут назначаться представителям должностей и профессий, работа которых не связана с регулярным риском для здоровья и жизни, в том числе тем, кто выполняет вспомогательные функции.
Планируется, что в стаж будет включено время работы в частном секторе, но не более 20% от общего стажа. Пенсия по выслуге будет выплачиваться до достижения общего пенсионного возраста. После этого ее выплата будет прекращена, и человек будет получать пенсию по старости, рассчитанную в общем порядке из взносов социального страхования.