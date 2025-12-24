Германия предупреждает: Россия может использовать перемирие для подготовки удара по НАТО

То, как именно будет структурирована эта поддержка, «мы подробно обсудим, как только будет заключено перемирие и мы увидим, что Россия действительно готова всерьез думать о мире», — сказал Вадефуль. Он добавил, что Москва демонстрирует готовность к переговорам, но это не то же самое, что подлинная готовность к достижению мира. «До сих пор мы этого не видели», — отметил министр иностранных дел Германии.