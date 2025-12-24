Германия предупреждает: Россия может использовать перемирие для подготовки удара по НАТО
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль предупредил, что возможное перемирие в Украине не должно ослаблять готовность НАТО, поскольку Россия может использовать паузу для подготовки к нападению на страны альянса, и призвал Европу сохранять позицию силы.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что Россия может использовать возможное перемирие в Украине, чтобы активнее готовиться к нападению на одну из стран НАТО, и призвал альянс быть готовым к такому сценарию.
Хотя Вадефуль подчеркнул, что не хочет предаваться спекуляциям о том, насколько вероятен такой сценарий, он рекомендовал подготовиться к подобной возможности.
Министр отметил, что НАТО расширяет оборонные структуры, а Германия восстанавливает свои вооруженные силы, увеличивая численность военнослужащих и оснащение. Однако он предупредил, что Европе не следует становиться самодовольной, если усилия по достижению перемирия в Украине окажутся успешными. По его мнению, безопасность Европы еще долго будет зависеть от России, и он добавил, что Москву можно держать на расстоянии «только с позиции силы, при единстве альянса и наличии боеспособных вооруженных сил».
«У нас нет причин ослаблять наши усилия. Напротив, я могу лишь настоятельно рекомендовать, чтобы во всех этих проектах и планах не было никаких уступок, потому что только позиция силы обеспечит большую безопасность для нас в НАТО и также для нас в Германии», — заявил Вадефуль агентству DPA.
Министр предупредил, что если российской армии в Украине удастся добиться долгосрочных военных успехов, это создаст серьезные угрозы для НАТО. Он добавил, что уже по этой причине поддержка Украины по-прежнему отвечает интересам безопасности Германии.
Министр обороны Германии Борис Писториус в прошлом месяце заявил, что после восстановления вооруженных сил Россия может быть способна к 2029 году напасть на одну из стран восточного фланга НАТО. Вадефуль также подчеркнул, что по мере продолжения переговоров о перемирии в Украине Киеву крайне необходимы надежные западные гарантии безопасности, особенно со стороны США.
По его мнению, Украина могла бы быть готова к уступкам, в том числе по территориальным вопросам, только в том случае, если ей будут предоставлены надежные гарантии безопасности со стороны Запада.
То, как именно будет структурирована эта поддержка, «мы подробно обсудим, как только будет заключено перемирие и мы увидим, что Россия действительно готова всерьез думать о мире», — сказал Вадефуль. Он добавил, что Москва демонстрирует готовность к переговорам, но это не то же самое, что подлинная готовность к достижению мира. «До сих пор мы этого не видели», — отметил министр иностранных дел Германии.
Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что европейские страны должны быть готовы к нападению России уже в 2027 году, а в планах российского диктатора Владимира Путина — оккупация стран Балтии.