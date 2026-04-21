Министр заговорил о возможности использования 2-го пенсионного уровня для оплаты медицинских услуг
Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсуждать возможность направить часть накоплений второго пенсионного уровня на здравоохранение, следует из заявлений должностного лица в интервью программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама».
Министерство благосостояния и правительство в целом не поддерживают идею разрешить жителям снимать накопления второго пенсионного уровня. Как отметил Рейнис Узулниекс, если есть желание разрешить это для каких-либо целей, такое решение не должно быть спонтанным — необходимо серьезно оценить возможные последствия в будущем.
Не следует создавать ситуацию, при которой человек изымает накопления второго пенсионного уровня и тем самым уменьшает свою будущую пенсию, пояснил министр, добавив, что для него как министра важнее всего, чтобы человек при выходе на пенсию получал максимально возможную выплату. По словам Узулниекса, если в результате оценки министерство придет к выводу, что человек после выхода на пенсию может направить часть накоплений на здравоохранение и при этом выиграет, «тогда это можно попробовать сделать».
«Пусть детали оценивают эксперты, но возможность в будущем направить часть накоплений на здоровье необходимо рассмотреть», — сказал министр.
Он напомнил, что большинство жителей Латвии поддерживают идею разрешить изъятие накоплений второго пенсионного уровня, однако эксперты и разработчики пенсионной системы считают, что это плохая идея, что подтверждает и пример Эстонии.
Как сообщалось, Сейм недавно вернул в Комиссию по мандатам, этике и заявлениям инициативы жителей о возможности изъятия накоплений второго пенсионного уровня. Ранее комиссия приняла решение отклонить инициативы, однако на пленарном заседании депутаты это решение не поддержали, и инициативы были возвращены на повторное рассмотрение. Ранее министерства, финансовый сектор и социальные партнеры призывали комиссию не поддерживать эти инициативы.