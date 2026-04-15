В Литве уже больше полумиллиона человек сняли пенсионные накопления. А если у нас будет так же?
Литва открыла доступ к пенсионным накоплениям — и почти половина участников сразу забрала свои деньги. В экономику хлынули миллиарды, а дискуссия о будущем пенсий вспыхнула с новой силой. Латвии есть о чем задуматься.
В Литве после либерализации системы пенсионного накопления второго уровня в этом году, в течение первого этапа – в январе-марте – около 40% процентов участников системы – примерно 580 тысяч человек – вышли из накоплений и сняли все или часть своих средств, свидетельствуют расчеты BNS, основанные на данных, предоставленных агентству Литовской ассоциацией инвестиционных и пенсионных фондов (ЛАИПФ).
По данным ЛАИПФ, опубликованным во вторник, около 37% участников системы — 515 тысяч человек — сняли все внесенные средства вместе с инвестиционным доходом, еще 65,4 тысячи участников сняли средства по причине болезни и приближения к пенсионному возрасту или сняли 25% своих средств.
Соответственно около 2,9 млрд евро и 255,8 млн евро уже выплачено этим группам.
При этом Фондом социального страхования переведено около 1,3 миллиарда евро внесенных фондом взносов, которые в будущем станут расчетными единицами и увеличат размер пенсии по старости. Теперь эта сумма будет переведена в резерв Фонда соцстрахования, сообщила агентству BNS представитель фонда Скирманте Рамошкайте.
Из 2,9 миллиарда евро 1,4 миллиарда евро составляют взносы граждан, а 1,5 миллиарда евро – доход от инвестиций. В среднем один человек получил около 5,6 тысячи евро, из которых 2,7 тысячи – это его собственные взносы, а 2,9 тысячи – доход, полученный фондами, говорится в отчете.
За квартал 9,7 тысячи человек сняли средства с пенсионных накоплений в связи с серьезными проблемами со здоровьем, они получили 76,8 млн, а еще 31 тысяча человек сняли до 25% накопленных средств – 55 млн евро, из которых 3% поступает в фонд социального страхования.
Хотя треть участников решили снять накопленные средства и прекратить дальнейшие пенсионные накопления, они смогут в любой момент передумать и вернуться в систему — что некоторые из жителей, прекративших сбережения, уже сделали в апреле.
Согласно отчету, 875 тысяч участников продолжают делать сбережения в системе, а сумма, накопленная в пенсионных фондах, достигает примерно 6,2 миллиарда евро.
На сегодняшний день во второй категории накопилось около 1,45 миллиона человек, а их совокупные накопленные активы составили примерно 10,6 миллиарда евро.
Прогнозируется, что в 2026 году около 20-40% участников пенсионных накоплений второго уровня снимут средства со своих пенсионных счетов, и в экономику будет вложено около 1,2 млрд ерво дополнительных средств. Фонд соцстрахования прогнозирует, что ему вернется около 550 млн евро.