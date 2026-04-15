В Литве уже больше полумиллиона человек сняли пенсионные накопления. А если у нас будет так же?

В Литве после либерализации системы пенсионного накопления второго уровня в этом году, в течение первого этапа – в январе-марте – около 40% процентов участников системы – примерно 580 тысяч человек – вышли из накоплений и сняли все или часть своих средств, свидетельствуют расчеты BNS, основанные на данных, предоставленных агентству Литовской ассоциацией инвестиционных и пенсионных фондов (ЛАИПФ).