Эксперты Банка Латвии предупреждают: последствия доступа к пенсионным деньгам нам очень не понравятся
Хотите забрать деньги из пенсионного фонда сейчас? Эксперты предупреждают: это может привести к росту налогов, снижению пенсий и бедности в старости.
В Банке Латвии объясняют, что ликвидация второго пенсионного уровня или массовое изъятие накоплений приведет к серьезному дефициту средств в системе. Чтобы сохранить нынешний уровень пенсий, государству придется компенсировать недостающий капитал — а это почти неизбежно означает повышение налогов на труд. При этом нагрузка ляжет на все меньшее число работающих людей, что ударит по конкурентоспособности экономики.
Экономист Банка Латвии Олег Ткачев обращает внимание на демографическую реальность: население страны сокращается, а продолжительность жизни растет. В результате система, основанная только на текущих налоговых поступлениях, уже не сможет обеспечивать пенсионеров. По данным Eurostat, если сейчас на одного пенсионера приходится примерно 2,6 работающего, то к 2060 году — всего 1,4. Это означает, что давление на бюджет будет только усиливаться.
Именно поэтому во многих странах государственные пенсии дополняются накопительными системами. В Латвии такую функцию выполняет второй пенсионный уровень. Он позволяет частично снизить зависимость от демографии и формировать личный пенсионный капитал.
По словам Ткачева, преждевременное изъятие этих средств создаст пробел, который придется закрывать за счет налогов, а в долгосрочной перспективе это увеличит риск бедности среди пожилых людей.
Глава надзора за страхованием и пенсиями Эвия Дундуре подчеркивает, что второй пенсионный уровень в Латвии не является «частным накоплением» в привычном смысле. Это часть социальной системы, формируемая из социальных взносов и переданная в управление для диверсификации рисков. Поэтому возможность просто «забрать деньги» фактически равносильна попытке вернуть уплаченные налоги наличными, что подрывает саму логику социальной защиты.
Иногда в качестве примера приводят Литву и Эстонию, где у людей больше свободы распоряжаться накоплениями. Однако, как отмечают эксперты, эта свобода имеет свою цену: жители этих стран делают дополнительные взносы из чистой зарплаты.
По словам Дундуре, если Латвия захочет внедрить подобную модель, придется вводить обязательные дополнительные платежи, например около 3% от дохода сверх уже существующих налогов.
Опыт соседей также показывает, что доступ к накоплениям не всегда используется рационально. Исследование Банк Эстонии показало, что значительная часть людей, сняв деньги, быстро их потратила и осталась без пенсионных сбережений. Руководитель направления финансовой грамотности Айя Брикше напоминает, что пенсионные планы рассчитаны на долгий срок, и временные колебания рынков не должны становиться причиной поспешных решений.
В итоге эксперты сходятся в одном: устойчивость пенсионной системы возможна только при сохранении всех трех уровней. Попытка получить деньги «здесь и сейчас» может обернуться гораздо более серьезными последствиями в будущем — от роста налогов до снижения уровня жизни в старости.